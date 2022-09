HBO-jeva serija Nasledstvo se osredotoča na družino Roy, disfunkcionalne lastnike Waystar RoyCo, svetovnega medijskega in gostinskega imperija, ki se borijo za nadzor nad podjetjem zaradi negotovosti glede zdravja družinskega patriarha Logana Roya (Brian Cox). Pred ponedeljkovo podelitvijo nagrad je vodila s 25 nominacijami, na podelitvi je osvojila skupaj štiri nagrade. Med drugim je bil Matthew Macfadyen nagrajen za stransko vlogo za lik Toma Wambsgansa.

Priljubljena komedija Apple TV+ Ted Lasso o angleški nogometni ekipi in njenem ameriškem trenerju pa se lahko pohvali tudi z nagrado za glavno moško vlogo, ki jo je prejel Jason Sudekis.

Netflixova serija Squid Game se je zapisala v zgodovino s tem, da je Jung-jae prejel nagrado za najboljšega igralca, kar je prva nagrada za najboljšo igro v tujem jeziku, piše francoska tiskovna agencija AFP. Južnokorejska serija o igri preživetja je bila tudi med nominiranci za najboljšo televizijsko dramsko serijo. Skupaj je Squid Game prejela šest emmyjev, še za najboljšo režijo, najboljšo gostujočo dramsko igralko Lee Yoo-mi in tri nagrade v tehničnih kategorijah.

HBO-jeva serija The White Lotus je prejela kar deset emmyjev, vključno z nagrado za najboljšo kratko ali antološko serijo. Poleg tega je odnesla še nagradi za igro, nagrado za režijo in nagrado za scenarij ter nekaj nagrad v tehničnih kategorijah.

V kategoriji kratkih ali antoloških serij sta bili nominirani tudi Dopesick in The Dropout. Odnesli sta igralski nagradi. Michael Keaton jo je prejel za vlogo v Dopesick in Amanda Seyfried za vlogo v The Dropout.

Dve leti po tem, ko je za prvo sezono HBO-jeve serije o življenju najstnikov postala najmlajša zmagovalka v tej kategoriji, je Zendaya za vlogo v seriji Evforija ponovila uspeh kot najboljša igralka v dramski seriji.

Quinta Brunson je prejela svojega prvega emmyja za scenarij za televizijsko uspešnico Abbott Elementary, igralka Sheryl Lee Ralph pa je za vlogo v seriji prejela nagrado za najboljšo stransko igralko.

Slavnostna prireditev z veliko glamurja je v Hollywoodu pomenila vrnitev k normalnosti iz časa pred epidemijo covida-19. Vodil jo je ameriški komik in igralec Kenan Thompson. Slovesnost v središču Los Angelesa je bila tudi prva velika hollywoodska podelitev nagrad po letošnji podelitvi oskarjev.