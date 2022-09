V sezoni 2021/22 je Real osvojil rekordni 14. naslov evropskega prvaka, ko je v finalu premagal Liverpool z 1:0, ob tem pa se veselil tudi naslova državnega prvaka in španskega superpokalnega prvaka.

Madridčani so ob finančnem poročilu pojasnili, da so imeli 30. junija letos denarni saldo - izključujoč projekt obnove stadiona - 425 milijonov evrov, medtem ko je izguba prihodkov zaradi pandemije od marca 2020 dosegla 400 milijonov evrov.

»Operativni prihodki za finančno leto 2021/22 so dosegli 722 milijonov evrov, kar je 69 milijonov evrov več v primerjavi s prejšnjim letom, saj ekonomski učinki pandemije šibijo,« so zapisali pri Realu, a dodali, da so prihodki vendarle še pod vplivom pandemije.

Neto dolg kluba, pri katerem pa ni upoštevana obnova stadiona, je 30. junija znašal 263 milijonov evrov, še pravijo pri kraljevem klubu.