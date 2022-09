Tajvansko zunanje ministrstvo je danes potrdilo pričetek delovanja litovskega predstavništva na otoku, kot tudi, da je mesto predstavnika prevzel Paulius Lukauskas.

Pred tem je v ponedeljek Taipei obiskala 28-članska litovska trgovinska delegacija. Ta obisk je pokazal »duh vzajemne podpore in solidarnosti med Tajvanom in Litvo kot zvestima partnerjema na fronti demokracije,« je takrat v izjavi ocenilo tajvansko zunanje ministrstvo.

Namestnica litovskega ministra za gospodarstvo in inovacije Jovita Neliupšiene je prejšnji mesec za Baltic News Service povedala, da naj bi predstavništvo na Tajvanu začelo delovati v ponedeljek. Lukauskas med obiskom delegacije v ponedeljek načrtovanega odprtja ni komentiral.

Novembra lani je Tajvan v Vilniusu pod lastnim imenom odprl svoje diplomatsko predstavništvo, kasneje pa je tam ustanovil še sklad za naložbe, kar je sprožilo oster odziv Pekinga. Ta je odgovoril z znižanjem ravni diplomatskih odnosov z Litvo in ustavitvijo uvoza litovskega govejega mesa, mlečnih izdelkov in alkohola.

Kitajska obravnava Tajvan kot del svojega ozemlja in je izjemno kritična do kakršnekoli podpore, ki bi lahko okrepila mednarodno legitimnost otoka. Večina držav sicer v skladu s politiko ene Kitajske uradno ne priznava Tajvana, a z njim ohranjajo trgovinske in neuradne odnose.

Nepopustljivost Pekinga glede Tajvana so pokazali tudi nedavni ogorčeni odzivi in vojaške vaje, s katerimi je Kitajska minuli mesec odgovorila na obiske ameriških in evropskih delegacij na otoku.