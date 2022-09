V Piranu že nekaj časa krožijo govorice o tem, katera velika hollywoodska imena naj bi kar nekaj časa preživela v njihovem mestu. Omenjali so celo Morgana Freemana in Scarlett Johansson.

Po pisanju Primorskih novic je produkcija Netflixov akcijski triler Our Man from Jersey, ki ga režira Julian Farino. V eni od glavnih vlog res nastopa Halle Berry, ne pa tudi Morgan Freeman ali Scarlet Johansson. V igralski zasedbi so poleg Marka Wahlberga in oskarjevca J. K Simmonsa še Jackie Earle Haley, Jessica De Gouw in Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Portal IMDB v napovedniku filma povzema, da gre za zgodbo prizemljenega gradbenega delavca iz Jerseya Mikea, ki ga bivše dekle iz srednješolskih časov Roxanne vpelje v svet vohunov in tajnih agentov.

Ekipa produkcijske hiše Pakt Media bo v Piranu za logistične potrebe in varno izvedbo snemanja ter vseh udeleženih v prometu starega mestnega jedra in širše, v tem času izvajala posebni prometni režim, zaradi katerega bo občasno omejen dostop do snemalnih lokacij, po principu občasnih do 15-minutnih popolnih zapor cest, trgov in ulic.

Kot zagotavljajo na občini, stanovalcem dostop do njihovih prebivališč ne bo v nobenem primeru onemogočen, le občasno časovno omejen, zato vse prosijo za strpnost in razumevanje.

Lastnike vozil s parkirnimi abonmaji parkirišča Fornače ob tem naprošajo, da v času snemanja v primeru zasedenosti parkirišča vozila parkirajo v garažni hiši Fornače, kjer bodo zagotovili ustrezno število nadomestnih parkirišč. Parkirne listke, ki jih bodo prevzeli ob vstopu v garažo, bodo lahko na blagajni pri izhodu brezplačno validirali, pri čemer se boste morali izkazati z veljavnim abonmajem za parkirišče Fornače.

Snemanje bo po načrtih potekalo med Prešernovim nabrežjem in Ulico svobode, na Trubarjevi ulici, Tartinijevem trgu, Pristaniški in Bolniški ulici, na Trgu 1. Maja z Gregorčičevo, Verdijevo, Trubarjevo in Kosovelovo ulico, na Vidalijevi ulici z Obzidno ulico, Trgu Bratstva s Tomšičevo in Župančičevo ulico, Cankarjevem in Kidričevem nabrežju in Dantejevi ulici.

Petnajstminutne občasne zapore bodo na Cankarjevem in Kidričevem nabrežju z Dantejevo ulico izvajali od ponedeljka do petka med 10. in 18. uro, na ostalih ulicah in trgih pa med 8. in 18. uro, medtem ko ob koncih tedna snemanja ne bodo potekala.

Po informacijah Primorskih novic naj bi kadre za pričujoči film snemali tudi v Trstu, ena od snemalnih lokacij naj bi bila tudi Pulj.