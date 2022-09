Solata je sestavljena z:

AJDOVO KAŠO – Ajda pa ni le dobra, je tudi nadvse koristna za zdravje, pa še hranilno bogata je.

PEČENO ZELENJAVO – Tokrat so v solati bučka, jajčevci, tri barve paprik in stročji fižol. Prve najdite na pozno-poletnem vrtu, stročji fižol pa lahko vzamete tudi iz zamrzovalnika.

GORČIČNI PRELIV – Le solatni preliv je tisti, ki solato naredi tisto res dobro solato. Ta preliv je čudovito kremast, ravno prav kisel in odličen za v to solato.

DODATKI – Z ajdo se najbolje ujemajo orehi. Te na grobo sesekljate in umešate v solato. Orehi pa niso le super kombinacija z ajdo, ampak so tudi koristni za zdravje. Poleg orehov pa v solato lahko dodate še malo parmezana (seveda ga izpustite, če bi solato vegansko). Za še bolj globok okus in za sladkobo, pa dodajte še malo sušenih in v olje vloženih paradižničkov.

Odlična novica je, da lahko posamezne sestavine tudi enostavno prilagodite. Nimate ajdove kaše? Uporabite riž, testenine ali kvinojo. Imate le nekaj od navedenih zelenjav? Uporabite le tiste, ki jih imate ali pa dodajte kakšne svoje. Vam gorčica v prelivu ni všeč? Enostavno jo izpustite. Bi raje indijske oreščke ali pa mandlje? Uporabite te. A POZOR: če spremenite posamezne elemente solate – sploh, če jih spremenite veliko – dobite posledično seveda drugačen okus solate. Najverjetneje odličen, a vseeno drugačen.

Za še več proteinov v solato dodajte še tunino, kuhane kozice, natrgano piščančje meso ali pa sesekljan pršut. Vse naštete kombinacije bi bile odlične.

Najprej pa še nekaj receptov za pripravo pozno-poletnih in jesenskih solat:

Še več receptov za solate, ki niso le priloga!, najdite pod oznako Solate.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za pečeno zelenjavo:

1 bučka

2 papriki (lahko različne barve)

1 jajčevec

1 pest stročjega fižola (lahko zamrznjen)

1 šalotka ali 1/2 rdeče čebule

2 žlici (olivnega) olja

sol, poper po okusu

1 žlička mešanice mediteranska zelišča (ali po 1/4 žličke rožmarina, timijana, bazilike, mlete sladke paprike)

Sestavine za preliv:

1/2 žličke mešanice mediteranska zelišča (ali po 1/4 žličke rožmarina, timijana, bazilike, mlete sladke paprike)

1/4 žličke česna v prahu

1/4 žličke soli

1 žlica gorčice

6 žlic olja

3 žlice (jabolčnega) kisa

3 žlice vode

Ostale sestavine:

100 g nekuhane ajdove kaše

4 kosi sušenega (v olje vloženega) paradižnika

orehi

parmezan (neobvezno)

svež peteršilj

PRIPRAVA

Zelenjavo narežite na kose, prelijte z oljem in potresite z začimbami, premešajte in prenesite na pekač, obložen s papirjem za peko. Pecite približno 30 minut pri 200°C. Vmes po želji zelenjavo enkrat premešajte.

Ajdovo kašo stresite v osoljeno vrelo vodo in kuhajte približno 10 minut oziroma glede na navodila na embalaži. Kuhano dobro odcedite in pustite, da se ohlaja.

Z vsemi sestavinami za preliv zmešajte kremast preliv. Poskusite in po potrebi dodelajte – če potrebuje več soli, dodajte še malo soli, če je premalo kisla, dolijte še malenkost kisa.

Paradižnike narežite na koščke, parmezan naribajte, orehe sesekljajte in parmezan naribajte na lističe.

Pečeno zelenjavo, kuhano ajdovo kašo, paradižnike, orehe in peteršilj prenesite v skledo, prelijte s prelivom in nežno premešajte. Postrezite takoj ali pa shranite za kasneje (že zmešana solata zdrži dva dni, ločeno pa lahko sestavine hranite tudi 4 dni).