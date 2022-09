Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, si je osumljenec, ki v Sloveniji prebiva že dlje časa, na škodo državljanov Kosova v zadnjih dveh letih pridobil nekaj 10.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Tujci so si pri preko osumljenca urejali nastanitev zaradi dela v Sloveniji, za storitev pa so plačali. Oškodovanci so verjeli, da bodo imeli ob prihodu v Slovenijo to urejeno in da jih čaka nastanitev. »Dejansko pa so bila potrdila o začasnem prebivanju upravnih enot ponarejena, nastanitev pa lažna, ker je dejansko ni bilo,« so še zapisali na PU Kranj.

Ob tem policija poziva tujce, ki so bili oškodovani na tak način, naj se jim javijo, saj to pomeni, da v Sloveniji najverjetneje nimajo ustrezno urejenega statusa in bi ga morali še urediti. Neurejen status pa pomeni nezakonito stanje, so dodali.