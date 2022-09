Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Kamnik pri oskrbi poškodovanih in zaščitili kraj dogodka zaradi policijske preiskave. Voznik je s poškodovanim vozilom pobegnil s kraja nesreče n z motornimi tekočinami onesnažil cestne odseke Kamnik–Ločica, Kamnik–Stahovica in Stahovica–Črnivec, s čimer so imeli potem nekaj dela gasilci in cestarji. Kot še poroča Uprava za zaščito in reševanje, so tri poškodovane osebe reševalci na kraju oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana. Gasilci so nudili razsvetljavo kriminalistom za potrebe ogleda. Nastala je večja gmotna škoda na lokalu in opremi.

Trije poškodovani

»Sprva sploh nismo vedeli, koliko je poškodovanih, tako da smo šli na teren s tremi vozili in 14-imi ljudmi. Potem smo zaradi razlitega olja na teren poslali še eno ekipo. Ob našem prihodu so bili tam že reševalci nujne medicinske pomoči, skupaj smo oskrbeli tri poškodovane, ki so jih nato odpeljali v Klinični center. Intervencijo smo zakljkučili šele ob pol treh zjutraj, saj smo nudili tudi pomoč policiji,« je povedal vodja intervencije Luka Schnabl iz PGD Kamnik.

Tako pijan, da ga mu niso postregli pijače

S policije so sporočili, da je 24-letnik pripeljal na parkirišče lokala ter vidno pijan vstopil v lokal, zaradi česar ga zaposleni niso želeli postreči. Odšel je nazaj v avto ter najprej zadel tam parkirano vozilo. Potem je zapeljal na cesto, z vso hitrostjo trčil v robnik in nato zapeljal prek zelenice do miz terase lokala, kjer je sedelo šest oseb in tri od njih lažje poškodoval. Nato je zapeljal vzvratno in s kraja pobegnil v smeri Podstudenca. Tam se je zaletel še enkrat, saj je zapeljal s ceste in trčil v nek objekt ob cesti. Vozilo je pustil tam, sam pa peš odšel.

»Policisti so z zbiranjem obvestil kmalu ugotovili identiteto osumljenca, ki se je nato sam javil in prišel na kraj prvega dogodka. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako v primeru druge nesreče vodijo postopek o prekršku,« je razložil Tomaž Tomaževic, predstavnik za stike z javnostjo na PU Ljubljana.