Usoda (ali bolje rečeno žreb) se s športniki kar pogosto poigra na način, kot se je nazadnje s poljskim nogometnim zvezdnikom Robertom Lewandowskim. Ples kroglic pred začetkom lige prvakov je namreč njegovo Barcelono uvrstil v isto skupino z nekdanjim dolgoletnim klubom Bayernom iz Münchna, v katerem je 34-letni napadalec osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, ter pri tem prispeval levji delež s skupno 344 goli. A zdaj se bo klubska legenda Bavarcev v München vrnila v dresu svojega novega kluba, manj kot dva meseca po zadnjem treningu v dresu starega.

Ker je ob tem Poljak prestop na nek način »izsilil«, Bayern ga namreč sam od sebe nikdar ne bi prodal, je vprašanje, kako ga bo, pa čeprav gre denimo za drugega najboljšega strelca v zgodovini kluba, 75.000 gledalcev na stadionu Allianz Arena nocoj sprejelo. »Veselim se, da bom znova srečal Roberta, dobra stvar pa je tudi, da pretirane analize nasprotnikovega prvega napadalca ne bomo potrebovali, saj ga zelo dobro poznamo,« je pred tekmo z Barcelono povedal trener Bayerna Julian Nagelsmann. A naj ga poznajo še tako dobro, igralec kova Lewandowski je eden tistih izjemno redkih, ki je sposoben zadeti, pa četudi vsi vnaprej vedo, kaj bo naredil. Ob tem pa je tudi pri Barceloni izjemno hitro »padel« v svoj ritem in je na šestih uradnih tekmah dosegel že devet golov, vključno s tremi na tekmi lige prvakov prejšnji teden proti Viktorii Plzen, s čimer je postal prvi igralec v zgodovini, ki je v tem tekmovanju dosegel »hat-trick« v dresu treh različnih klubov.

Sicer pa se seveda vse ne bo vrtelo le okoli Lewandowskega, šest- in petkratni evropski prvak sta pač med tistimi, ki jih je vselej treba šteti med favorite za naslov. Morebiti Barcelona v zadnjih letih ni spadala ravno v najožji krog, a je s silnim zapravljanjem v zadnjih dveh prestopnih rokih (skupno je za okrepitve odštela več kot 200 milijonov evrov), pri načinu katerega je sicer po mnenju mnogih marsikaj spornega in bi znalo katalonskega giganta v prihodnje še zelo tepsti, sestavila zavidanja vredno moštvo, obenem pa se nakazuje, da bi znal biti njen vodja na klopi Xavi v vlogi trenerja podobno uspešen, kot je bil kot igralec. V prvenstvu je denimo s sobotno zmago v gosteh proti Cadizu izenačil rekord Zinedina Zidana z Realom iz Madrida po številu zaporednih tekem brez poraza v gosteh – teh se je zdaj nabralo 17. Katalonci imajo ob tem v domačem prvenstvu v tej sezoni 4 zmage in remi z razliko v golih 15:1, Bavarci pa se presenetljivo »mučijo« in so zbrali po tri zmage in remije.

Izmed današnjih tekem velja opozoriti še na obračun skupine A: Liverpool bo po polomu v Neaplju (1:4) lovil zmago proti izjemno razpoloženemu Ajaxu, ki je v tej sezoni nanizal samo zmage in je ob tem izjemno učinkovit. Dodajmo pa še, da je druga tekma v skupini A med Glasgow Rangers in Napolijem zaradi pomanjkanja varnostnih in policijskih sil zaradi dogodkov in protokolov po smrti kraljice Elizabete II prestavljena na jutri.