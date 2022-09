Ko se je lani Ferinando de Giorgi ob prevzemu selektorskega položaja italijanske reprezentance odrekel nekaterim izkušenim odbojkarjem, so v Italiji mnogi zmajevali z glavami. Od izkušenejših igralcev je v ekipi zadržal le Ivana Zajceva, pa še on je zaradi poškodbe moral izpustiti evropsko prvenstvo, Simonea Giannellija, Simonea Anzanija in Fabia Balasa. Toda tudi v tako pomlajeni zasedbi so v Katovicah v dramatičnem finalu premagali slovenske odbojkarje in se po 16 letih veselila sedmega naslova evropskih prvakov. In s tem zaprli usta dvomljivcem, ki so letos spet zmajevali z glavami, ko v ligi narodov njihov selektor ponovno ni računal na Zajceva, čeprav je bil tokrat zdrav in je imel za sabo odlično sezono v dresu italijanskega državnega prvaka Lube Civitanove. Na zaključnem turnirju osmerice v Bologni so bili Italijani »le« četrti, vendar se izkušeni De Giorgi na to ni oziral. Natanko je vedel, zakaj se je odrekel odličnemu 33-letnemu korektorju in odgovorno mesto v ekipi popolnoma zaupal devet let mlajšemu Yuriju Romanu, ki je bil lani usoden za slovensko reprezentanco v finalu evropskega prvenstva.

Dokončno se je na letošnjem SP uveljavil tudi šele 20-letni Alessandro Michieletto, 205 centimetrov visoki, levoroki sprejemalec, medtem ko je drugi sprejemalec Daniele Lavia (23 let) na igrišču morda nekoliko manj opazen, zato pa toliko bolj koristen in učinkovit v napadu. Udarno postavo so ob organizatorju igre Giannelliju, ki je bil ob koncu prvenstva zasluženo izbran za najboljšega igralca letošnjega SP, tvorili še izkušeni Anzani in Gianluca Gallasi na bloku ter libero Fabio Balaso. »Če bi igrali še tri nize, ne vem, če bi dobili kakšnega, in to predvsem zaradi njihove igre. Res so bili odlični, vsakič, ko smo jih pritisnili s servisom, so odigrali v naš blok in zaključili z drugim napadom. Vedeli smo, na kakšen način igrajo, a so bili preprosto boljši. Italijani ti ničesar ne bodo dali zastonj, vsaka neumnost, vsaka napaka je štela dvojno in na žalost smo jih naredili preveč,« je po polfinalni tekmi in porazu slovenske reprezentance dejal tudi organizator igre, Dejan Vinčić. V teh nekaj njegovih stavkih je povedano vse o igri italijanskih odbojkarjev, ki v svoji skupini v Ljubljani niso izgubili niti niza, tako kot tudi ne v osmini finala proti Kitajski. Šele Francija jim je v četrtfinalu vzela dva. Brez osvojenega niza bi verjetno v finalu ostala tudi Poljska, če ob koncu prvega niza Mateusz Bieniek ne bi imel neverjetne serije začetnih udarcev. Za Italijo je to četrti naslov svetovnih prvakov, prvi po 24 letih in četrti za De Giorgija, ki je prve tri osvojil kot igralec. Povprečna starost italijanske ekipe je le nekaj čez 24 let.

V idealno sedmerko svetovnega prvenstva so bili ob treh Italijanih, Giannelliju, Galassiju in Balasu izbrani še trije Poljaki, korektor Bartosz Kurek, sprejemalec Kamil Semeiuk in bloker Bieniek ter brazilski sprejemalec Yoandy Leal. Iskreno rečeno, nekoliko čuden izbor, vsaj na nekaterih igralnih mestih.