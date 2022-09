Svetovni tenis ima novega vladarja. To je pri 19 letih postal Carlos Alcaraz, ki se je na mesto številke 1 svetovnega tenisa povzpel z največjim uspehom, potem ko je v ponedeljek ponoči po srednjeevropskem času v finalu zadnjega letošnjega turnirja največje četverice v New Yorku s 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3 premagal Casperja Ruuda. Dvoboj je trajal tri ure in 20 minut, imel pa je še dodatni čar. Jasno je bilo, da bo zmagovalec postal številka 1 na svetu. Alcaraz je prvi najstnik, ki mu je uspel neverjeten podvig. Pred njim je kot najmlajši postal prvi igralec sveta Avstralec Lleyton Hewitt, ki je bil star 20 let in slabih devet mesecev. Španec iz Murcie bo 20. rojstni dan praznoval 5. maja prihodnje leto.

Pot do največjega uspeha španskega najstnika je bila trnova. Od osmine finala pa vse do finala je tri tekmece zapored premagal s 3:2. Nekdanji zmagovalec Marin Čilić je Špancu v osmini finala v petem nizu prvi odvzel servis, kar ni zadostovalo za zmago. Italijan Jannik Sinner je v četrtfinalu vodil proti novi številki 1 na svetu z 2:1 v nizih ter imel tako v četrtem kot petem nizu prednost breaka, kar je bilo premalo, da bi strl odpor žilavega tekmeca, ki je bil boljši po skoraj petih urah in pol. Ko je Američan Frances Tiafoe v polfinalu dobil dva niza v podaljšani igri (skupno je v New Yorku dobil vseh osem »tie breakov«), je imel veliko psihološko prednost, ki znova ni zadostovala za to, da bi Carlos Alcaraz spakiral kovčke. Tudi v finalu se je Alcaraz reševal v najtežjih trenutkih, saj je imel Norvežan v tretjem nizu dve zaključni žogici za vodstvo z 2:1 v nizih. Ni ju izkoristil, Carlos Alcaraz pa je dosegel svoj največji uspeh.

»V meni kar vrejo vsa čustva, ki jih težko opišem z besedami. Biti številka 1 na svetu in osvojiti turnir največje četverice je želja vsakega igralca, uspe pa le redkim. Da bom vse skupaj dosegel tako zgodaj, si nisem nikoli mislil. Zaenkrat v življenju sploh še nisem sprejel nobene odločitve. Za vse so se odločili starši in ekipa, s katero sodelujem. Zato sem ob tej priložnosti izjemno hvaležen vsem, ki so mi omogočili, da dosegam vrhunske rezultate,« je povedal Carlos Alcaraz.

Mlajši zmagovalec na OP ZDA od novega teniškega zvezdnika je bil pred 32 leti Američan Pete Sampras, ki je v nadaljevanju kariere osvojil štirinajst turnirjev največje četverice. Ali tako bleščeča kariera čaka tudi Carlosa Alcaraza, bo pokazal čas. Strokovnjaki so mnenja, da je na dobri poti, da postane eden najboljših teniških igralcev na svetu, saj njegova igra nima pomanjkljivosti, temveč še prostor za izboljšave. Z uspehi dokazuje, da ima glavo za nekaj velikega, morda celo največjega v teniški zgodovini.