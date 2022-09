Portorož je v zadnjih dneh teniški. V kompleksu igrišč s trdo podlago se gnete teniških zvezdnic, ki so in bodo krojile vrh svetovnega tenisa. Včeraj je bila v središču pozornosti Kazahstanka Jelena Ribakina (25. igralka sveta), zmagovalka letošnjega Wimbledona, ki je v družbi pomočnika trenerja Slovenca Toma Kočevarja Dešmana opoldan stopila pred poročevalce. Pred njo sta novinarske obveznosti opravili Tamara Zidanšek in Andreja Klepač, popoldan še Kaja Juvan, ki je iz Ljubljane pripotovala nekoliko kasneje. Dopoldan smo na sosednjih peščenih igriščih opazili tudi slovensko moško reprezentanco Davisovega pokala, ki se pripravlja na dvoboj z Estonijo, ki bo 16. in 17. septembra. Na uradni tiskovni konferenci je bila prisotna tudi lanska zmagovalka Jasmine Paolini, za katero po poškodbi kolena ni najboljša sezona, je pa v zadnjem letu krepko napredovala pri govorjenju angleškega jezika. Nekaj besed sta spregovorila tudi direktor Tenisa Slovenije Gregor Krušič in župan piranske občine Đenio Zadković, ki bo na novembrskih lokalnih volitvah vnovič kandidiral za svoj položaj.

Od slovenskih igralk je včeraj na igrišče med posameznicami stopila le Živa Falkner, ki je v nedeljo edina izmed slovenske četverice preživela prvi krog kvalifikacij. Za nastop na glavnem turnirju se je pomerila z Eleno Gabriele Ruse. Romunka je bila na osrednjem igrišču previsoka ovira, saj je bila po 70 minutah boljša s 6:3, 6:0. Danes bosta na osrednjem igrišču na delu obe najboljši Slovenki, kar bo prvi vrhunec izjemno močnega portoroškega turnirja. Kaja Juvan se bo pomerila s šesto nosilko Alize Cornet (35. na svetu), ki je pred dvema tednoma v prvem krogu OP ZDA senzacionalno izločila branilko naslova Emmo Raducanu, okrog 17. ure. Tamara Zidanšek pa je tekmico dobila včeraj, s kvalifikantko Anastasio Zaharovo (98. na svetu) pa bo igrala danes ne pred 19. uro.

Najboljša Slovenka med dvojicami Andreja Klepač je dejala, da ji je žal, ker v konkurenci ne bo tekmovala s slovensko igralko. Potem ko je iz New Yorka pripotovala v petek, je Primorka na domačem terenu oživela. Najprej se je dogovarjala, da bi med dvojicami igrala skupaj z Jeleno Ribakino, a si je Kazahstanka ruskega rodu premislila. Tik pred zdajci se je odločila, da bo prvič nastopila z Nemko Lauro Siegemund, s katero bosta prvi nosilki turnirja. »Najbolj sem si želela igrati s slovensko mladinko, a bi morala v tem primeru dobiti povabilo organizatorjev, kar ni prišlo v poštev. Da nismo sestavili slovenske dvojice, je slučaj. Dogovarjanje med dvojicami večkrat poteka tik pred zdajci,« je pojasnila Andreja Klepač. Tamara Zidanšek med dvojicami igra z Madžarko Timeo Baboš (včeraj sta bili s 6:2, 6:1 boljši od nemških sester Morderger), Kaja Juvan pa z Nemko Anno Leno Friedsam, s katero sta včeraj izgubili proti Rusinji Jekaterini Aleksandrovi in Nemki Viviani Heisen z 2:6, 7:5, 3:10.

»Ko sem v Sloveniji, v večini treniram v Portorožu, zato se tu počutim kot doma. Težko napovedujem kakšen rezultat, saj je turnir izjemno močan. Želim se dokazati pred domačo publiko. Vesela sem, da lahko igram doma ter da se tenis čim več pojavlja v medijih,« napoveduje Tamara Zidanšek, ki je na včerajšnji svetovni lestvici nazadovala na 91. mesto. »Nisem še na vrhuncu svojih sposobnosti, ki jih razvijava s trenerjem Zoranom Krajncem. Čaka me težka tekmica, dala bom od sebe vse, kar sem v tem trenutku sposobna,« pa pred današnjim dvobojem posameznic napoveduje lanska polfinalistka Kaja Juvan (72. na svetu).