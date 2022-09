Dnevi kreativnega druženja

Tik pred vrati je že dvanajsta edicija festivala jazzovske in druge kreative v Šmartnem in Goriških Brdih, ki ga je zastavil in ga umetniško vodi tolkalec in bobnar Zlatko Kaučič. Festival BCMF spodbuja druženje glasbenikov z obeh strani meja, ugledni gostje pa prihajajo tudi od drugje.