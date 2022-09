Jure Černec, direktor fotografije, snemalec: Filmi so bitja s svojo voljo

V luči novice, da bo nov kratki film Jana Cvitkoviča A ti mene vidiš? svojo svetovno premiero doživel v četrtek, 15. septembra ob na nemškem filmskem festivalu Oldenburg, prebiram režiserjeve objave na facebooku. Mojo pozornost pritegne zapis: »Dokončali smo kratek film z naslovom A ti mene vidiš?. Plovba je bila drzna in magična in tak je tudi film.« Spodaj komentar: »Direktor fotografije je bil drzno magičen.« In res je. Jure Černec je direktor fotografije, ki nima svoje kamere. »Imam klavir, električno kitaro, motorno žago. Kamere pa nimam,« se smeje, s polnim naročjem polen, s katerimi kuri ogenj v lončeni peči v salonu svojega pokojnega dedka.