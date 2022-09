Absolutna participacija Dodikovega podpornika

Leži človek takole na dopustu na plažici, pa mu sočlovek ponudi v branje lokalni časopis, vedoč da je to ena njegovih majhnih manij – časopise kupujem tudi v državah, kjer jih tiskajo v hieroglifih in ne morem razumeti niti besedice, in potem si ogledujem oblikovanje pa fotke in postavitev. Torej listam tudi tega – in koga zagledam? Gospoda Koželja! »Srečo tega mesta,« kot ga imenuje Janković. Me je kar malo presunilo, to je vendarle politik, ki je ob mojem zapisu o propadanju Plečnikovega stadiona ugotovil, da moje »zlobno in zadnje čase sramotilno pisanje o urejanju in oblikovanju mesta kaže na neke vrste zaslepljenost ali mržnjo pri presojanju o gradnji sodobne Ljubljane«.