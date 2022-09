Pahorjeva balkanska zapuščina

Če odhajajočemu predsedniku Borutu Pahorju česa ni mogoče očitati, je to njegovo trdno prepričanje, da je zahodnemu Balkanu treba pomagati. Ko se je pred leti domislil pobude Brdo-Brioni in zanjo nagovoril še Hrvaško, je deloval s premislekom, da rešitve za zahodnobalkanske aspiracije po članstvu v Evropski uniji ležijo predvsem v pripravljenosti držav, da dvostranske težave rešijo same in s tem same prispevajo k hitrejšemu vključevanju v Evropsko unijo. Na mednarodnem področju je deloval s politiko povezovanja, ki jo je pozneje tudi poskušal vnesti v slovenski notranjepolitični prostor. Tako v mednarodni kot notranji politiki je to prepričanje trčilo ob realne omejitve političnega dogajanja.