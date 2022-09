»Vem, kaj je ljubezen. In to zagotovo ni bila,« je pred petčlanskim senatom včeraj pričala Andreja L., katere bivšemu partnerju Marjanu Elemirju Rozmanu tožilstvo očita nasilništvo nad njo pa tudi poskusa uboja tako nje kot njenega nekdanjega partnerja Sandija Š. Slikovito je opisovala Rozmanove udarce s pestmi ter brce v glavo, po nogah, tudi v rebra. »Na neki točki sem ugotovila, kako zelo me sovraži. Jasno mi je povedal, da če ne bom z njim, ne bom z nobenim,« je spregovorila o grožnjah. »Rekel je, da mi bo odrezal glavo. Pa tudi, naj pazim, kaj počnem, saj imam hčer,« je še dodala. Bilo jo je strah, mislila je, da jo bo ubil: »Če je ubil že svojo mamo, kaj bi šele lahko storil meni ...« Rozman je namreč decembra 1998 v Prlekiji z baterijsko svetilko mamo večkrat mahnil po glavi, ležečo na tleh pa nato ustrelil z lovsko puško. Z bagrom je ob hiši izkopal jamo in zagrebel truplo. Obsojen je bil na 14 let zapora. Glede očitanega nasilja nad nekdanjo partnerico se še ni zagovarjal, poskus uboja nje je opisal kot nesrečo, poskus uboja Sandija Š. pa kot samoobrambo.

Zalagal jo je z drogo

Andreja in Marjan sta se prek prijateljev spoznala leta 2015, kmalu zatem je on šel v zapor zaradi kraje BMW-ja in denarja, pa tudi vloma v neko hišo. Na Dobu ga je obiskovala, bila je vesela, ko so ga februarja lani izpustili na prostost. »Skočila sem mu v objem. Čisto sem se zaljubila vanj, hotela sem, da bi imel nekdo rad. Nekaj časa je bila zveza v redu, kmalu pa je šlo vse na slabše,« je petčlanskemu senatu s sodnico Majo Povhe na čelu zaupala včeraj. Rozman naj bi z njo manipuliral, navaja še, da ji je kot »obični diler« nosil heroin, kokain in »travco«, saj je dolgoletna odvisnica, v času njunega lanskega druženja pa da je zaradi vsega tega kar šestkrat pristala na oddelku psihiatrije. Nasilnih epizod je bilo več. »Veste, sama ponavadi zelo težko zamerim ljudem,« je dejala in pojasnila, da ji je Rozman po napadih pač dal kak »šus« in je šla z njim. Trenutno je na zdravljenju, ki gre dobro. Drog se skoraj nikoli ne dotakne več.

O nasilju se je zaupala prijateljici, bivšemu partnerju Sandiju, pa tudi svojemu očetu, ki pa ji je navrgel le, da si je sama kriva. In prav v njegovem stanovanju naj bi septembra lani, na prvi šolski dan, Rozman dvakrat zabodel Sandija Š. Ta je z njuno mladoletno hčerjo prišel pogledat, ali je z Andrejo vse v redu. Ker ni želela, da pride do srečanja z Marjanom, ga je prosila, naj se ta skrije v omaro. V drugem poizkusu sta Sandi in hči prišla v stanovanje – baje skozi okno -, nedolgo zatem je med njim in Marjanom, ki se je takrat že izmuznil iz omare, prišlo do spopada. Sandi je udrihal po Marjanu, ta naj bi se v nekem trenutku izmuznil v kuhinjo po nož za meso, s katerim je po Andrejinih besedah zaklal Sandija. V določenem trenutku so se za orožje pulili vsi trije, njej se je nekako uspelo prebiti do njega. »Še dobro, da sem bila takrat na kokainu, ki mi da posebno moč,« je komentirala razplet dogodkov. Nož je skrila, a je Marjan nato segel v žep po svoj švicarski nožič in z njim v vrat še enkrat zabodel Sandija. »Takrat sem govorila, da je Rozman to počel v samoobrambi, danes vem, da je šlo za dvakratni poskus uboja,« je prepričana. K sreči vitalnih organov ni poškodoval.

Pravi, da se je branil

Rozman je v pisnem zagovoru dogodek opisal povsem drugače. Na kratko: zaradi Andrejinih pripovedovanj, kako nasilen je Sandi tako do nje kot do hčere, ga je bilo možakarja strah. Pravi, da ga je Sandi napadel prvi, prebil mu je ustnico, ga poškodoval po ušesu in očesu. Vztraja, da ga sam ni ne napadel in ne zabodel, saj da za kaj takega ni imel nobenega motiva. Sandi Š. svoje različice dogodkov tistega dne še ni opisal, pričal bo na naslednji obravnavi. Prav tako Andreja še ni povedala, kaj naj bi se pripetilo januarja letos, ko naj bi Rozman zabodel njo. O tem bo spregovorila naslednjič. Takrat se bo verjetno govorilo tudi o pismih, prek katerih naj bi obtoženi grozil obema, da bo dokončal začeto dejanje, če bosta na sodišču obremenilno pričala proti njemu. Da se jima bo torej maščeval. Oškodovanca pravita, da ju je zaradi tega zelo strah.