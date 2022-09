Kazalo je, da osmina finala evropskega prvenstva v košarki s pravim presenečenjem ne bo postregla. Lahko bi debatirali, da je manjše prvi preboj Finske v četrtfinale v zgodovini, ko so na krilih 43 točk izjemnega Laurija Markkanena izločili Hrvaško. A košarkarsko stanje pri naših južnih sosedih je tako mizerno, da zgodnji odhod v domovino Bojana Bogdanovića in soigralcev ni privzdignil prav nobene obrvi. Nato pa je prišla tekma med Srbijo in Italijo. Četa selektorja Svetislava Pešića je z dvakratnim najkoristnejšim igralcem (MVP) lige NBA Nikolo Jokićem na čelu veljala za prvega favorita prvenstva stare celine, a je proti »azzurrom« naletela na mino. Srbija se je po izpadu v četrtfinalu svetovnega prvenstva 2019, neuspehu v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu, ko jih je na turnirju v Beogradu v finalu presenetila ravno Italija, in izpadu v osmini finala prvenstva stare celine v domovini znašla pod hudim plazom kritik.

Šov Pozzecca predramil Italijo

»Jokić spustil glavo, se sprehodil in odšel,« je zapisal srbski portal mondo, ki je kritiziral prvega zvezdnika moštva, da se ni ustavil pred novinarji po šokantnem porazu. »Šok v Berlinu! Italija pospremila orle z evropskega prvenstva,« so dodali na blic.rs, v Berlinu prisotni novinarji iz Srbije pa so v en glas ponavljali, da je vse skupaj posledica kakovostno slabe predtekmovalne skupine D, v kateri so vse nasprotnike premagali z dvomestno razliko in prišli v nemško prestolnico brez resnega preizkusa. A s tem se ni strinjal kapetan Vladimir Lučić. »Kako lahko govorimo o slabih nasprotnikih, če sta se tako Finska kot Poljska prebili v četrtfinale? Tudi pred evropskim prvenstvom smo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo premagali Grčijo doma in Turčijo v gosteh. Italija je reagirala na šov, ki ga je pripravil njihov selektor Gianmarco Pozzecco, in se povezala ter dvignila. Mi na to nismo znali odreagirati«

Prav izključitev Pozzecca se je resnično izkazala za ključni trenutek tekme. Vročekrvni italijanski selektor je bentil nad sodniškim sojenjem, po izključitvi v tretji četrtini pa najprej poljubil vsakega od svojih igralcev in pomočnikov, nato pa tudi predsednika Košarkarske zveze Srbije Predraga Danilovića ter v solzah zapustil parket dvorane Mercedes-Benz arena. Po zanj srečnem razpletu pa je za reklamnimi panoji padel na kolena, se veselil, nato pa hotel na parket, a so ga njegovi sodelavci komaj zadržali, da tega ni storil, saj bi v nasprotnem primeru prejel kazen Mednarodne košarkarske zveze Fiba. So pa njegova prizadevanja opazili italijanski košarkarji, ki so mu stekli v objem. Pozzecco s šovom ni zaključil niti po tekmi, saj je na hodnikih berlinske dvorane v naročje skočil presenečenemu grškemu zvezdniku Giannisu Antetokounmpu, ga prav tako poljubil in zdirjal naprej. »Izključitev našega selektorja je v nas nekaj prebudila. Imamo krajšo rotacijo od drugih moštev, a če bomo še naprej igrali tako, potem lahko sanjamo,« je povedal Marco Spissu, z 22 točkami prvi strelec Italije. Košarkar Venezie je do tekme s Srbijo povprečno na tekmo dosegal zgolj 3,8 točke.

Slovo Bogdanovića in Simona

V še precej hujšem stanju pa se je znašla hrvaška košarka. Potem ko je njihova reprezentanca že izpadla iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo in posledično nima več možnosti za preboj na olimpijske igre 2024 v Parizu, se je moštvo selektorja Damirja Mulaomerovića nadejalo dobrega izida vsaj na tokratnem evropskem prvenstvu. Že do naslednjega, ki bo leta 2025, jih čaka dolga pot, saj morajo najprej igrati predkvalifikacije. Da, tako porazna je situacija pri naših južnih sosedih, kar velja tudi za klubsko sceno. Glede na vse skupaj niti ni čudno, da jim ni uspelo niti tokrat. V osmini finala so naleteli na vedno neugodno Finsko, ki se je na krilih njihovega zvezdnika iz lige NBA Laurija Markkanena prebila v četrtfinale. Na koncu je moral nov neuspeh sprejeti tudi predsednik Košarkarske zveze Hrvaške Stojko Vranković, ki je ob igrišču dogajanje spremljal izredno čustveno.

Kar je pri vsem skupaj najbolj zanimivo, je to, da so se v hrvaškem taboru na koncu odločili, da na zaključno novinarsko konferenco pošljejo naturaliziranega Američana Jaleena Smitha, ki je bil ob Krunoslavu Simonu tudi edini, ki je govoril z novinarji v mešani coni. »Ni mi uspelo. To je verjetno moja zadnja tekma na klopi hrvaške reprezentance,« je z bolečino na obrazu povedal selektor Damir Mulaomerović. Z njim izbrano vrsto zapuščata tudi Bojan Bogdanović in Krunoslav Simon, ki odhajata v reprezentančni pokoj.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale, jutri ob 17.15: Španija – Finska, ob 20.30: Nemčija – Grčija, jutri ob 17.15: Francija – Italija, ob 20.30: Slovenija – Poljska.