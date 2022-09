Glavni ukrep mora biti sajenje dreves

Sajenje dreves je eden ključnih ukrepov za blaženje posledic podnebnih sprememb, kot je na primer vročina. Arborist Nejc Praznik pravi, da je na javnih površinah v Ljubljani dreves vse več in da so v dobrem stanju, slabše pa so razmere na zasebnih površinah.