Peter Torkar, župan Občine Gorje Občani so osupli ob astronomskih nagradah, ki si jih daleč od oči javnosti izplačujejo gospod Poklukar in njegovi ožji sodelavci za prostovoljno delo v društvu. Čeprav gre za gorjansko društvo, ta mimo občine s tihim soglasjem države upravlja sotesko Vintgar in pri tem vsako leto v svoj žep pospravi milijonske zneske. (Foto: Občina Gorje)