David Furlan in Žiga Födransperg, gostinca: Nove fore Dobre vile

David Furlan - Zekir in Žiga Födransperg - Fedr sta gostinca že vrsto let. V gostinske vode sta zajadrala že v rani mladosti. Fedr prihaja iz gostinske družine, med svoje prve začetke pa si lahko pripiše tudi delo na stojnici na tržnici za rabljene avtomobile na Cesti dveh cesarjev. Prve resne izkušnje z vodenjem lokala si je nabiral ob odprtju lokala na Poljanski cesti, znanje pa pozneje prenesel v športni lokal Lepa žoga v Šiški. Rojeni Šiškar, čeprav sam raje meni, da je Savčan, je tu tudi začel svojo kulinarično zgodbo. Njegovi hot dogi so že kmalu po odprtju postali kultni v mestu. Kdaj točno sta se Fedr in Zekir spoznala, se podjetnika ne spomnita, zagotovo pa je bilo v Fedrovem lokalu, kamor je Furlan pogosto zahajal. Furlan se je z gostinstvom spoznaval v lokalu na Trubarjevi cesti, kjer je delal. Tuje jima ni niti nastopanje pred kamero. Letos bo dvajset let, odkar sta sodelovala pri filmu Jebiga, pred sedmimi leti sta na povabilo prijatelja Jana Cvitkovića zaigrala v filmu Šiška Deluxe.