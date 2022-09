Že pred poletjem je Sindikat upokojencev Slovenije predlagal izredno uskladitev pokojnin za 3,5 odstotka zaradi naraščajoče inflacije. Minilo je več kot tri mesece od predloga, pa ministrstvo za delo ni našlo časa, da bi ta predlog posredovalo na sejo vlade. Očitno ni politične volje za ta korak. Je pa dovolj časa in politične volje, ko stranka, ki jo vodi Luka Mesec, predlaga ukrepe, ki vodijo v razgradnjo pokojninskega sistema. Predlogov, ki jih oni »scoprajo«, bi se sramovali tudi uradniki v bivši socialistični Jugoslaviji. Očitno je, da naši mladi levičarji ne razumejo pokojninskega sistema pri nas. In kako se lahko ukvarjajo z nečim in celo odločajo o nečem, česar ne razumejo? V političnem delovanju v bivši Jugoslaviji je učinkovito delovalo družbenopolitično izobraževanje v okviru sindikatov, SZDL, mladinske organizacije in tudi ZKS. To ni bilo politično izobraževanje. To je bilo izobraževanje, da so se takratni politični aktivisti poučili o posameznih sistemih v takratni državi. Tudi o pokojninskem sistemu. Danes imamo politične stranke s svojimi akterji, ki takega izobraževanja nimajo, ker ga očitno ne potrebujejo. Zato pa imamo populiste, ki mlatijo prazno slamo in s poceni izjavami nabirajo politične točke. In nerazumevanje pokojninskega sistema ter govorjenje o pokojninah je mlatenje prazne slame.

Večkrat sem pisal o tem, da za ohranitev pokojninskega sistema moramo ohraniti načelo, da je višina pokojnine odvisna od višine vplačil v pokojninsko blagajno in od časa vplačevanja vanjo. To je Bismarckov sistem, ki učinkovito deluje povsod, kjer je uveljavljen. Poglejte si Avstrijo, kjer imajo enak pokojninski sistem kot pri nas. Samo pri njih niso tega sistema okužili z nekakšnimi ad hoc ukrepi, kot so to storili pri nas. Zato pri njih povprečna pokojnina predstavlja 85 % njihove povprečne plače, pri nas pa okoli 58 % naše povprečne plače. In povedal sem tudi, da je za vse, ki imajo pokojnine, s katerimi se ne da živeti, treba uporabiti socialne transferje iz sredstev, ki so za te namene rezervirana v proračunu. Ampak kot da bi govoril gluhim, in to zato, ker ne vedo, kako funkcionira pokojninski sistem. Kdo pa mislite, gospod Luka Mesec, da bo še bil pripravljen vplačevati v pokojninsko blagajno, če boste veljavni sistem porušili?

Že iz prejšnjih izjav aktualne vlade sem razbral, da se nagibajo k uravnilovki pokojnin. Pa bi moralo veljati, da bi za enaka vplačila v pokojninsko blagajno morale biti enake pokojnine. V Avstriji se tega načela držijo, zato nimajo nedostojnih pokojnin. Pri nas pa se je z nižanjem odmernega odstotka za pokojnine to načelo diskriminiralo. Tako je nekaterim za enaka vplačila v pokojninsko blagajno bila odmerjena pokojnina v višini 85 % od 10-letnega povprečja izplačane plače, drugim 75 % od 18-letnega povprečja, tretjim 63 % in nazadnje nekaterim, med katerimi sem tudi sam 57,25 % od 24-letnega povprečja. Tistim z nizkimi dohodki pa se pokojnina odmeri po celo 76,5-odstotnem odmernem odstotku. Čeprav sem globoko prepričan, da gre v danem primeru za diskriminacijo, saj smo vsi enako vplačevali v pokojninsko blagajno, je na mojo pobudo za obravnavo tega problema zagovornik načela enakosti menil, da diskriminacije ni. Če bi se našel med upokojenci pravnik, ki bi bil voljan spisati ustavnemu sodišču pobudo za oceno ustavnosti teh diskriminatornih dejanj, bi klub negativni odločbi ustavnega sodišča imeli odprto pot do sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, kjer sem prepričan, da bi uspeli.

In zadnje, kar želim sporočiti slovenski javnosti, je, da po poročanju Transparency International iz leta 2019 v Sloveniji na letni ravni zaradi koruptivnih dejanj ponikne 3,5 milijarde evrov ali tretjina slovenskega državnega proračuna. In s tem se ne ukvarjajo niti vlade niti katerakoli politična elita. To, da se toliko javnih sredstev prelije v zasebne žepe, nikogar ne skrbi. Raje rušijo še tisto malega, kar je ostalo dobrega iz prejšnjega sistema.

In ko je velika večina ploskala zmagi Roberta Goloba in v rekordno kratkem času sestavljeni novi vladi, sem jaz vse to opazoval z veliko skrbmi. To pa zato, ker sem v Socialnih demokratih spoznal neoliberalno stranko, ki državljanom prodaja meglo v kozarcih. Za Gibanje Svoboda sem slutil, da se nagiba k neoliberalizmu, pa se je v zadnjih stotih dneh izkazalo, da sem imel precej prav. Ne razumem pa Levice, da za dva ministrska fotelja parira tema dvema strankama koalicije in se tako oddaljuje od svoje osnovne opredelitve. Ravno tako ne razumem Levice, ki je bila edina parlamentarna stranka, ki na sestanek ni povabila predstavnikov civilne iniciative »Za upokojence gre«, da bi slišala njihove zahteve, pa čeprav je taista iniciativa v rekordno kratkem času zbrala več kot 15 tisoč podpisov. Raje kot to se loteva partizanskih akcij, ki vodijo samo v to, da bo naš veljavni pokojninski sistem za vedno razpadel.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi