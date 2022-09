Bančna palača je imela tudi svojo elektrarno

Prihodnje leto bo minilo sto let od nastanka stavbe današnje Banke Slovenije, prve monumentalne ljubljanske arhitekture iz medvojnega obdobja, ki je napovedala razvoj mesta v smeri njegove modernizacije. Zgodovinsko prelomnico so v Mali galeriji Banke Slovenije na Slovenski cesti obeležili z razstavo Srce mesta, ki v preteklost Ljubljane vodi prek množice starih podob, razglednic, dokumentov, dokumentarnega filma in načrtov.