Za mesto ustavnega sodnika prispeli trije predlogi

Na poziv predsednika republike Boruta Pahorja za mesto ustavnega sodnika so prispeli trije predlogi. Prijavili so se Neža Kogovšek Šalamon, Andraž Teršek in Andraž Zidar. Pahor se bo o prijavah posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti ter izbral kandidata, so sporočili z urada predsednika republike.