Pogin so zabeležili v četrtek dopoldne, ko je sprehajalec obvestil policiste o sumu onesnaženja vode v drenažnem kanalu ob Ptujskem jezeru.

»Na kraju je bil v skladu z določili zakona o kazenskem postopku opravljen ogled kraja, opravljeno je bilo tudi zbiranje prvih obvestil, prav tako so bili s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano vzeti vzorci vode za ustrezne analize,« so danes za STA povedali na mariborski policijski upravi.

Po prvih ugotovitvah je prišlo do pogina približno 5000 rib. Višine nastale škode še ni mogoče določiti.

»Z aktivnostmi preiskovanja suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanje in uničenje okolja nadaljujemo, več informacij bo znanih po prejemu rezultatov analiz in zbranih dodatnih obvestilih,« so še dodali na policijski upravi.

Policija pri preiskovanju suma onesnaženja med drugim aktivno sodeluje z Inšpektoratom RS za okolje in prostor. Tam še nimajo vseh odgovorov. »Ob izvedbi interventnih ukrepov v tem primeru izvor onesnaženja ni bil ugotovljen,« so povedali za STA.

Inšpektorica je bila prisotna v četrtek na kraju dogodka. »V kolikor bo inšpektorica v inšpekcijskem postopku ugotovila povzročitelja obremenitve okolja oz. vir onesnaževanja, bo zoper povzročitelja ukrepala v skladu s pooblastili,« so dodali na inšpektoratu.