Popolno prijavo na razpis so oddali novinarka in urednica na MMC Ksenja Tratnik, nekdanja novinarka in nekdanja piarovka v kabinetu predsednika vlade v času druge vlade Janeza Janše Ksenija Koren ter kulturnik Dušan Hedl.

Pozitivno mnenje uredništva je pridobila novinarka in urednica na MMC Ksenja Tratnik. Pravico do glasovanja je imelo 39 članov uredništva MMC, glasovalo pa jih je 30, so še pojasnili na MMC.

V skladu z zadnjimi spremembami statuta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo sicer MMC odslej odgovorno uredništvo z odgovornim urednikom. Izbranega kandidata bo imenoval generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough na predlog direktorjev Radia Slovenije in Televizije Slovenija ob pogoju pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu oziroma po pridobitvi soglasja programskega sveta RTVS.

Če direktorja usklajenega predloga ne bosta pripravila v 30 dneh od začetka usklajevanja, imata pravico predlagati vsak svojega kandidata. Odločitev o izbranem kandidatu bo v tem primeru sprejel generalni direktor Grah Whatmough.

Uredništvo MMC sicer kot v. d. urednika uredništva od marca vodi Igor Pirkovič.