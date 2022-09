»Ko slavimo življenje moje babice, njenega veličanstva kraljice - in žalujemo ob izgubi -, se vsi spominjamo, kolikim nam je bila v svoji zavezanosti služenju in dolžnosti kompas,« je zapisal Harry in dodal, da je bila Elizabeta II. deležna spoštovanja in občudovanja na globalni ravni. Na fotografiji z bratom princem William. (Foto: dpa)