Zaradi covida-19 je bilo na navadnih oddelkih v soboto hospitaliziranih 70 bolnikov, v petek 60, v četrtek pa 61. Na intenzivni negi pa je bilo zaradi covida-19 v soboto, petek in četrtek vsak dan hospitaliziranih sedem bolnikov.

Skupno je bilo v nedeljo hospitaliziranih 183 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, v soboto 180, v petek 172, v četrtek pa 175. Na intenzivnih oddelkih je bilo v nedeljo s potrjeno okužbo skupno 15 bolnikov, v soboto, petek in četrtek pa po 14.

V četrtek sta umrla dva bolnika, okužena s koronavirusom, v petek, soboto in nedeljo pa vsak dan po eden, so na Twitterju zapisali na ministrstvu za zdravje.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1609, kar je 20 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je trenutno 957, kar je osem več kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 20.196 primerov okužbe, kar je 178 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.266.452 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.897, kažejo podatki NIJZ.

Minuli teden v Sloveniji nekaj več koronavirusnih okužb

V tednu po začetku novega šolskega leta so v Sloveniji zabeležili več kot 11.300 novih koronavirusnih okužb, kar je dobrih 2000 več kot teden pred tem. Število hospitaliziranih zaradi covida-19 je ostalo na podobni ravni kot v tednu pred tem.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od konca leta 2021, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.