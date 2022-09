Rusko obrambno ministrstvo je v dnevnem poročilu navedlo, da ruske zračne, raketne in topniške sile »izvajajo natančne napade na enote in rezerve ukrajinskih oboroženih sil«, med drugim v mestnih središčih Kupjansk in Izjum. Ruski napadi naj bi se po trditvah ministrstva vrstili tudi v južni regiji Herson, kjer ukrajinske sile prav tako napredujejo.

Omenjeni mesti, kot tudi več drugih, je ukrajinska vojska ponovno zavzela minuli konec tedna in ruske sile prisilila v umik. V Moskvi so to opredelili kot »prerazporeditev sil«.

V nedeljo so iz Kijeva sporočili, da so njihove sile od začetka protiofenzive v začetku avgusta ponovno osvojile že 3000 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki je bilo dotlej pod ruskim nadzorom. V zadnjih 24 urah naj bi ukrajinska vojska ponovno zasedla več kot 20 krajev v regijah Harkov in Doneck.

Medtem so v Kremlju zagotovili nadaljevanje posredovanje v Ukrajini. »Posebna vojaška operacija se nadaljuje in se bo nadaljevala, dokler ne bodo doseženi prvotno zastavljeni cilji,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da ne vidi "nobenih možnosti za pogajanja" med Moskvo in Kijevom.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v nedeljo na srečanju s poslanci dume sicer nakazal, da ukrajinska stran zavlačuje s pogajanji, zunanji minister Sergej Lavrov pa je v pogovoru za televizijsko mrežo Rosija 1 poudaril, da Rusija pogajanj ne zavrača.

Na te izjave se je že v nedeljo odzval svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, ki je izpostavil, da dnevni red pogajanj lahko določa le Ukrajina, ta pa je osvoboditev celotnega ozemlja, plačilo odškodnine s strani Rusija in kaznovanje vojnih zločincev.