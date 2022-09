Organizacija Superbrands je bila ustanovljena leta 1994 v Veliki Britaniji, danes pa so prisotni v 90 državah. Naziv Superbrands podeljujejo na podlagi mnenja potrošnikov in članov strokovnega sveta. V Superbrands Slovenija so se pri raziskavi trga povezali z agencijo IPSOS, ki s spontanim preklicem 1000 sodelujočih pridobi podatke o najbolj edinstvenih, zaupanja vrednih znamkah, s katerimi se potrošniki identificirajo in ki ustrezajo njihovim potrebam in željam. V naslednjem koraku strokovni svet, ki je sestavljen iz strokovnjakov sveta trženja, odnosov z javnostmi, poslovnega sveta, medijev ter strokovnih organizacij na podlagi razlikovanja, kakovosti, zaupanja in čustvenega naboja neodvisno glasuje za vsako blagovno znamko, ki je vključena v proces glasovanja.

Gostitelj večera,Boško Praštalo, strokovnjak za poslovno in zasebno navezovanje stikov in avtor knjige Mreženje, je izrekel dobrodošlico 18 blagovnim znamkam, ki so se pridružile družini Superbrands Slovenija 2022, to so: Nova KBM, SKB banka, kava Barcaffe, sladoledi Leone, Lidl, Merkur, Mercator, zavarovalnica Triglav, Perwoll, Silan, Big Bang, zavarovalnica Generali, Ariel, Old Spice, Pampers, Woop, Ford in Elan.