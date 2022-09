»Ko danes stojim tu pred vami, ne morem, da ne bi čutil teže zgodovine, ki nas obdaja in nas spominja na ključne parlamentarne tradicije, katerim se posvečate člani obeh domov parlamenta,« je v svojem prvem nagovoru parlamenta, odkar je na britanskem prestolu nasledil mater, dejal Charles.

Parlament je označil kot »živ instrument naše demokracije«, Elizabeto II. pa znova izpostavil kot »zgled nesebične dolžnosti«, ki da ji je »z Božjo pomočjo in vašimi nasveti tudi sam odločen zvesto slediti«.

Pred tem je predsednik lordske zbornice John McFall, ki je kraljevemu paru izrekel sožalje v imenu vseh članov zgornjega doma parlamenta, pokojno kraljico označil kot »voditeljico in hkrati služabnico ljudi«, ki je s svojo skromnostjo in integriteto vzbujala spoštovanje in zanimanje ljudi po vsem svetu.

Predsednik spodnjega doma Lindsay Hoyle je izpostavil, da smrt kraljice občutijo po vsem svetu. Kot je dodal, so časniki te dni polni kraljičinih fotografij, a najbolj ganljive so tiste, na katerih je skupaj s svojo družino. »Naša žalost je globoka, a vemo, da je vaša še globlja,« je dejal.

Kraljevi par je nato zapustil Westminstrsko palačo in je že z letalom na poti v škotski Edinburgh, kjer bo novi kralj skupaj s svojo sestro in bratoma, princeso Anne ter princema Andrewom in Edwardom, stopal za materino krsto na njeni poti iz palače Holyroodhouse v katedralo svetega Egidija.

Krsta je z gradu Balmoral na Škotskem, kjer se je Elizabeta v četrtek poslovila v starosti 96 let po več kot 70 letih vladavine, proti Edinburghu krenila v nedeljo. V spremstvu sedmih vozil je do škotske prestolnice potovala šest ur, med potjo pa so se ji lahko prvič poklonili podaniki.

V katedrali svetega Egidija bo krsta ležala 24 ur. Tam bo imela javnost prvič možnost bdeti ob krsti, preden jo bodo odpeljali v London.

Novi kralj se bo v Edinburghu sicer tudi sestal s škotsko premierko Nicolo Sturgeon in sprejel izraze sožalja v tamkajšnjem parlamentu.