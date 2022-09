Inšpektorat za delo je od julija 2018 do 10. avgusta letos vodil Jadranko Grlić. Petletni mandat je začel februarja 2019, a je pretekli mesec po razkritju primerov izkoriščanja tujih delavcev v primeru podjetji Marinblu, Selea in Avtostop ter kritik na račun dela inšpektorjev odstopil. Kandidat za funkcijo glavnega inšpektorja je Luka Lukić, ki ga mora v četrtek potrditi vlada. Minister za delo je na današnji tiskovni konferenci ocenil, da je delo inšpektorata, kot smo ga poznali doslej, neučinkovito, zato sledi reorganizacija. »Problem niso inšpektorji, ki so za stresno delo pogosto podplačani, temveč metoda dela. Inšpektorjev je v Sloveniji dobrih 50, pravnih subjektov, ki naj bi jih nadzorovali, pa več kot 200.000. Kar pomeni, da mora biti vodstvo inšpektorata tisto, ki loči zrnje od plevela. Delo inšpektorata ne sme temeljiti na kvantiteti pregledov, temveč mora targetirati najbolj problematična podjetja,« je poudaril minister.

Prvi korak pri reorganizaciji inšpektorata je postavitev troglavega vodstva. Glavni inšpektor bo z novo sistemizacijo dela imel dva namestnika, prvi naj bi se ukvarjal z metodo dela, drugi pa z reorganizacijo. Metoda dela bo jasno prioritiziranje, pri čemer se bo pri najbolj problematičnih podjetjih opravljalo nenapovedane in poglobljene preglede, drugi namestnik pa bo inšpektorat organiziral tako, da bo ta lahko izpolnjeval primarni cilj. »Teh 50 inšpektorjev bo nastopalo družno, opravljali bodo poglobljene preglede, njihov namen pa bo preprečevanje najhujših kršitev na trgu dela. Del tega je jasno sankcioniranje, zato da bodo vsi potencialni kršitelji delovnopravne zakonodaje dobili vtis, da z inšpektoratom odslej ni več šale,« je poudaril Mesec. Minister je namreč ocenil, da so metode v zadnjih sedmih letih privedle do situacije, ko so inšpektorji v očeh delodajalcev pogosto postali nekakšni svetovalci. »To se odslej naprej ne bo več dogajalo, svetovalno in sankcijsko funkcijo inšpektorata je treba jasno ločiti,« je podčrtal.

Računajo, da bo dobro delo spodbudilo prijave kršitev

Lukić je ob predstavitvi dejal, da ob vabilu za prevzem funkcije ni okleval, in sicer zaradi dveh razlogov. »Prvi je, da pripadam generaciji prekarnega dela, ki je na lastni koži spoznala kršitve temeljnih pravic delavcev, drugi razlog pa je frustracija ob novinarskem delu, saj so se zgodbe delovnopravnih kršitev začele ponavljati.« Želje in ambicije kandidata za novega glavnega inšpektorja za delo so zato velike. Na vprašanje, kako bodo našli največje kršitelje računa, je Lukić odgovoril, da bodo delavci zagotovo hitro prepoznali, da jim lahko prenovljeni inšpektorat nudi potrebno podporo. »Slovenija je dovolj majhna, da se z dovolj razvejano mrežo to da ugotoviti, potem pa je na vrsti učinek snežne kepe. Ne dvomim, da bo šlo naprej po kanalih, ko delavci dobijo povratno informacijo, da niso sami in da lahko računajo na podporo.«

Mesec je nadalje razodel, da je ministrstvo zahtevalo dovoljenje za dodatnih 40 zaposlitev v inšpektoratu. Kadrovske okrepitve so potrebne, kar pa še ne pomeni, da nov način dela z obstoječim številom inšpektorjev ni možen ali, da bi bil to lahko izgovor za neučinkovitost, je poudaril. Inšpektorje bodo opolnomočili tako na ravni znanja in kompetenc kot na ravni formalnega nastopa, pri čemer bodo inšpektorji dobili značke. Minister je zelo samozavesten tudi glede izbire prvega moža. »Luka Lukič je bil večino kariere raziskovalni novinar. Ni član Levice, ne kakšne druge politične stranke. Do nas je bil pogosto kritičen, tudi javno. Za vodjo delovne inšpekcije ga nismo izbrali zaradi političnih simpatij, pač pa zaradi njegovega preteklega dela in stvari, ki se jih v življenjepisu ne vidi. Nikoli v življenju mu ni bil problem dati glavne na tnalo. Inšpektorat potrebuje pogumno in odločno vodstvo – in verjamem, da ga z Luko Lukićem tudi dobimo,« je opisal Lukiča, ki je bil nazadnje sodelavec Delavske svetovalnice, pred tem pa predstavnik za odnose z javnostmi na NIJZ, novinar MMC RTV Slovenija in tudi predsednik Sindikata novinarjev Slovenije.