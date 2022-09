Voditelji naj bi na srečanju ocenili razmere v regiji, ki so, tudi v luči vojne v Ukrajini, vse bolj zaostrene, ter pozvali k hitrejši širitvi EU, napovedujejo v uradu slovenskega predsednika, kjer so zadovoljni, da so v teh okoliščinah na srečanje prišli vsi voditelji.

Po napovedih voditelji tokrat ne bodo sprejeli skupne deklaracije, naj bi pa sprejeli nekaj sklepov, med drugim naj bi se zavzeli za dodelitev statusa kandidatke za članstvo v uniji BiH do konca leta ter vizumsko liberalizacijo za vse države v regiji.

Na Brdo so poleg slovenskega in hrvaškega predsednika prišli še predsednik Albanije Bajram Begaj, trije člani predsedstva BiH Željko Komšić, Milorad Dodik in Šefik Džaferović, predsednik Črne gore Milo Đukanović, kosovska predsednica Vjosa Osmani, predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski in srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Že v nedeljo zvečer je Pahor za udeležence v Ljubljani priredil večerjo. Te se zaradi obiska v Združenih arabskih emiratih ni udeležil srbski predsednik, poroča srbska tiskovna agencije Tanjug.

Srečanja v okviru pobude, ki jo je leta 2010 s tedanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor sprožil Pahor, takrat še kot predsednik slovenske vlade, so od leta 2013 potekala vsako leto, največ pa jih je bilo v Sloveniji.

Namen procesa Brod Brioni je pospešiti vključevanje držav Zahodnega Balkana v evroatlantske integracije. Med državami v regiji Kosovo in BiH še nimata statusa kandidatke za članstvo v EU, Srbija in Črna gora sta pri pogajanjih o vstopu v EU najdlje, medtem ko sta Severna Makedonija in Albanija pristopna pogajanja začeli letos poleti.