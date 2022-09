DVK želi tako izseljencem s stalnim prebivališčem v tujini, kot tudi zdomcem, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, a bodo v času volitev v tujini in bodo oddali vlogo za glasovanje iz tujine, omogočiti možnost glasovanja v čim večjem številu.

Zato so se odločili v države, kjer ti živijo, poslati volilno gradivo z uradno prazno glasovnico, saj je le tako mogoče zagotoviti pravočasen prejem glasovnic. Prazne glasovnice bodo volivcem v tujini poslali tako za prvi kot za morebitni drugi krog glasovanja.

Kot so pojasnili na DVK, bo večina volivcev volilno gradivo prejela, še preden bodo uradno vložene in potrjene kandidature na volitvah predsednika republike. Seznam potrjenih kandidatur bo namreč znan predvidoma 4. oktobra in objavljen na njihovi spletni strani.

Volivci v tujini lahko z izpolnjevanjem glasovnice sicer počakajo do objave potrjenih kandidatur, a na komisiji opozarjajo, da bodo pri ugotavljanju izida glasovanja kot pravočasne upoštevali le tiste glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine do vključno 2. novembra do 12. ure, iz poštnega žiga na ovojnici pa mora biti razvidno, da je bila ta oddana na pošto pred 19. uro na dan glasovanja.

Izseljenci lahko sicer brez vsakršne najave glasujejo tudi na volišču na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, ne glede na to, da prejmejo volilno gradivo po pošti, a v tem premeru po pošti seveda ne morejo glasovati. Glasujejo lahko na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu, kjer je vzpostavljeno volišče, če v državi, kjer stalno prebivajo, ni volišča, lahko to storijo na najbližjem predstavništvu v drugi državi.

Glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih oz. veleposlaništvih Slovenije v tujini bo potekalo na dan glasovanja od 9. do 17. ure po lokalnem času, volivec pa za to potrebuje osebni dokument, na podlagi katerega lahko volilni odbor ugotovi njegovo istovetnost.

Volivci, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, a bodo v času volitev v tujini in bodo oddali vlogo za glasovanje iz tujine, lahko vlogo za glasovanje po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini oddajo do vključno 22. septembra, in sicer na spletnem portalu e-Uprava.

Na letošnjih predsedniških volitvah bo sicer vzpostavljenih 30 volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov v 26 državah. Po dve volišči bosta v Avstriji (Celovec in Dunaj), Nemčiji (München in Berlin), ZDA (Cleveland in Washington) in Kanadi (Toronto in Ottawa).

Ob tem bodo volivci svoj glas lahko oddali v Trstu, Atenah, Beogradu, Bernu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, Haagu, Koebenhavnu, Londonu, Madridu, Moskvi, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Varšavi, Zagrebu in Vatikanu.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo na dan razpisa volitev predsednika republike, 22. avgusta, skupaj 1.696.893 volilnih upravičencev, od tega 1.590.843 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 106.050 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v tujini.