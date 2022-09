»Čas je, da v našem upravljanju covida-19 varno obrnemo stran in živimo brez izrednih ukrepov, ki smo jih pred tem uporabljali,« je dejala premierka. »Končno namesto občutka, da covid narekuje, kaj se dogaja z nami, našim življenjem in našo prihodnostjo, znova prevzemamo nadzor,« je poudarila.

V državi spremembe uvajajo s torkom. Odtlej se bodo denimo morali osamiti le še tisti, ki bodo pozitivni na testiranju na novi koronavirus. Njihovim tesnim stikom ne bo več treba v karanteno, se bodo pa morali dnevno testirati.

Poslavlja se tudi doslej veljavno pravilo, po katerem so se morali obiskovalci države na novi koronavirus testirati ob prihodu in peti dan obiska. To bo od torka le še priporočilo, ne pa več obveza, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nova Zelandija je marca 2020 zaradi pandemije covida-19 zaprla meje in sledila strategiji ničelne tolerance do okužb. Med drugim so večkrat uvedli tudi popolno zaprtje javnega življenja. Šele julija se je država odprla za obiskovalce.

V državi s petimi milijoni prebivalcev so sicer uradno potrdili 1,7 milijona okužb. Zaradi covida je od začetka pandemije umrlo nekaj manj kot 2000 ljudi.