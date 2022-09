Že pred dvobojem je bilo namreč jasno, da bo eden od finalistov zadnjega grand slama v sezoni postal številka 1. To je po novem 19-letnik iz Murcie, ki bo na današnji posodobljeni lestvici ATP na vrhu zamenjal Rusa Danila Medvedjeva. Ta bo padel na četrto mesto, medtem ko bo drugi po novem Ruud, tretji pa Španec Rafael Nadal.

Naziv najmlajše številke 1 je doslej pripadal Avstralcu Lleytonu Hewittu, ki je novembra 2001 štel 20 let ter slabih devet mesecev. Alcaraz bo 20. rojstni dan praznoval 5. maja prihodnje leto.

Izjemen talent je tudi prvi najstnik po rojaku Nadalu leta 2005 (OP Francije), ki je zmagal na turnirju za grand slam. Nazadnje je bil mlajši zmagovalec od Alcaraza na OP ZDA pred 32 leti Američan Pete Sampras.

»To je nekaj, o čemer sem vedno sanjal, biti številka 1 na svetu in zmagovalec grand slama,« je takoj po zmagi dejal Alcaraz.

»Za to sem trdo garal. Trenutno mi je težko govoriti o tem. V meni brsti preveč čustev,« je dodal španski najstnik in poudaril: »To je nekaj, kar sem poskušal doseči, nagrada za vse trdo delo, ki sem ga opravil s svojo ekipo in družino. Star sem komaj 19 let in vse najpomembnejše odločitve so sprejeli moji starši in moja ekipa.«

Eden prvih, ki mu je čestital prek Twitterja, je bil Nadal, zmagovalec 22 grand slamov, ki je zapisal: »Čestitke! To je vrhunec tvoje prve odlične sezone, zagotovo jih bo še veliko«.

Alcaraz je v osmem finalu osvojil šesti naslov, od tega je bil na petih najboljših letos. Dvema mastersoma je danes dodal še prvi naslov na grand slamih.

Za razliko od Alcaraza, ki je igral v prvem finalu turnirjev za grand slam, je Ruud grenkobo finalnega poraza izkusil že junija na OP Francije. V finalu ga je takrat zanesljivo ugnal Nadal.

V medsebojnih obračunih španski najstnik tudi po današnjem finalu ostaja neporažen proti Norvežanu (3:0). Letos je za svoje prvo slavje na turnirjih serije masters Alcaraz slavil zmago v Miamiju, pred tem pa je na pesku dobil še lanski dvoboj v Marbelli.

Triindvajsetletni Ruud je v svojem 14. finalu izgubil petič, vseh devet turnirskih zmag ima na turnirjih serije ATP 250. A ne glede na to, je po dvoboju športno čestital tekmecu.

»Danes je bil poseben večer tako za Carlosa kot zame. Vedela sva, kaj je na kocki, in mislim, da se spodobi, da bova oba finalista New Yorka na ponedeljkovi lestvici številka 1 in številka 2 na svetu,« je dejal Ruud.

»Zadovoljen sem s to številko in še naprej bom lovil najvišjo uvrstitev in svoj prvi grand slam, «je dodal Norvežan.

Ob obletnici terorističnega napada 11. septembra 2001 so na stadionu Arthur Ashe pred okoli 24.000 gledalci počastili minuto molka pred prvim servisom.

Alcaraz je za zmago prejel denarno nagrado v višini 2,6 milijona ameriških dolarjev (2,58 milijona evrov). Poraženi Ruud, ki bi lahko kot prvi Norvežan osvojil turnir za grand slam in postal številka 1 na svetovni lestvici, pa se lahko tolaži z 1,3 milijona dolarjev denarne nagrade (1,29 milijona evrov).