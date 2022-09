Če ne bi bilo vojne agresije Rusije nad Ukrajino, reprezentance Črne gore ne bi bilo na evropskem prvenstvu. Z izključitvijo Rusije se je za igralce selektorja Boška Radovića odpra priložnost, ki so jo dobro izkoristili. Brez prvega zvezdnika Nikole Vučevića, ki je odpovedal sodelovanje, so se prebili do osmine finala, kjer so pošteno namučili Nemčijo, a na koncu morali priznati premoč gostiteljici tekmovanja. Med dvanajsterico je bil tudi Kendrick Perry, 29-letni Američan, ki je v sezoni 2020/21 igral za Cedevito Olimpijo in pustil odličen vtis.

Da je dobil priložnost zaigrati na evropskem prvenstvu, Kendricku Perryju pomeni ogromno. »Če pogledate samo igralce, ki nastopajo tu, hitro dojamete, za kako kakovostno tekmovanje gre. Ogromno je takih, ki igrajo v ligi NBA, tudi evroligi. Tukaj imajo še dodaten naboj, saj igrajo za svojo državo. Vse skupaj je odlična promocija za košarko,« pojasnjuje Kendrick Perry, ki se je odlično ujel s soigralci pri črnogorski reprezentanci. »Agent mi je omenil možnost igranja za Črno goro. Ker sem že dolgo v evropski košarki in jo dobro razumem, sem jo zgrabil z obema rokama. S ponosom sem nosil dres Črne gore. Ni veliko Američanov, ki dobijo tako priložnost.«

Ko smo Perryju nato omenili, da prihajamo iz Slovenije, se je na njegov obraz prikradel velik nasmešek. Ni namreč skrivnost, da se je pri Cedeviti Olimpiji počutil odlično, zavoljo izjemnih predstav pa dobil ponudbo iz evrolige. Pri Panathinaikosu se mu nato ni izšlo, drugi del lanske sezone pa je preživel pri Budućnosti. »Izjemne spomine imam na Olimpijo. Tudi s takratnimi soigralci, ki igrajo za Slovenijo, sem v hotelu z veseljem pokramljal. Edina stvar, ki jo obžalujem, je, da tedaj nismo igrali pred navijači. Tista ekipa je bila posebna in lepo bi bilo, če bi imeli podporo s tribun. Do Slovenije gojim ljubezen in spoštovanje. Še vedno spremljam Olimpijo in sem v stikih s številnimi njihovimi ljudmi,« je razkril organizator igre in dodal, da je bil kar malo ljubosumen, ko je gledal tekme lanske sezone. »Videl sem, da je bila dvorana nekajkrat polna, vzdušje pa izjemno. To samo potrjuje, kakšen status ima košarka v Sloveniji.«

Perry je bil letos poleti v pogovorih za vrnitev v Olimpijo, a do tega na koncu ni prišlo. »Pogovarjali smo se, a nato je prišla ponudba Unicaje, ki je bila predobra, da bi jo zavrnil,« je pojasnil Američan, ki Sloveniji pripisuje dobre možnosti za odličje. »So ena najboljših ekip tu. Pokriti so na vseh mestih in tudi tokrat eni od glavnih favoritov za zlato.«