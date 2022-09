Ko teniški turnir osvoji prva igralka sveta in prva nosilka, ni presenečenje. Kljub temu Iga Šwiatek pred začetkom turnirja ni veljala za igralko, ki bi bila prva favoritinja. Toda Poljakinja je svoje delo opravila mojstrsko, na zmagoviti poti izgubila le dva niza, v finalu pa je bila s 6:2, 7:6 (5) boljša od Tunizijke Ons Jabeur. Iga Šwiatek je postala prva Poljakinja, ki je zmagala v New Yorku, hkrati pa je osvojila tretji turnir največje četverice. Enaindvajsetletna teniška igralka je bila pred tem dvakrat najboljša na Rolandu Garrosu in je hkrati edina igralka na svetu, ki je v letošnjem koledarskem letu osvojila dva turnirja za grand slam.

Uspehi pri vsega 21 letih

»Pred začetkom turnirja v New Yorku sem imela v igri veliko vzponov in padcev, zato resnično nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Zavedam se, da ni bilo lahko delati z mano, zato se ob tej priložnosti še posebej lepo zahvaljujem svoji ekipi, ki me je prenašala ter pripeljala v New York v najboljši formi. Drugi niz v finalu bi se lahko končal tudi drugače in vprašanje je, kako bi se potem nadaljeval dvoboj. Presrečna sem, da sem osvojila turnir, hkrati pa se zavedam, kako težko je Ons, ki je po Wimbledonu izgubila drugi finale zapored. Prepričana sem, da bova v prihodnosti odigrali še veliko dvobojev in gotovo bodo rezultati negotovi in izenačeni,« je povedala zgovorna Iga Šwiatek, pred katero je po mnenju strokovnjakov izjemna kariera. Če bo le nadaljevala svoje poslanstvo tako zavzeto in bo zdrava.

Iga Šwiatek ima za seboj izjemno teniško leto. Osvojila je kar sedem turnirjev, od leta 2018 pa je igrala v desetih finalih, v katerih še ni izgubila niza. Zakaj je tako dobra ravno v finalih, je več različnih mnenj. Strokovnjaki pravijo, da si zmag preprosto želi bolj kot tekmice ter da jo je lažje premagati pred finalom, ko ima sestavljen že celoten mozaik. Pri izjemnosti Ige Šwiatek v tej sezoni gre izpostaviti še niz 37 zaporednih zmag, ki je bil hkrati najdaljši v tem stoletju. V New Yorku je Poljakinja nastopila četrtič, svoje rezultate pa je stopnjevala. Leta 2019 je izgubila v drugem krogu, leta 2020 v tretjem, lani četrtem, letos pa je dobila vseh sedem dvobojev. Hkrati je po Sereni Williams postala prva igralka, ki je v istem koledarskem letu zmagala na Rolandu Garrosu in OP ZDA, ter po letu 2014 prav tako prva, ki je zmagala kot številka 1 na svetu.

Poraženka razočarana

»Pred vstopom v novo leto nisem imela velikih pričakovanj. Ko pa sem se na OP Avstralije v Melbournu uvrstila v polfinale, so mi apetiti zrasli. Odtlej sem igrala morda celo najboljši tenis. V New Yorku je podlaga zelo hitra, moja forma pa pred začetkom turnirja še ni bila prava. A se je vse izteklo srečno,« je razlagala trenutno prva dama svetovnega tenisa.

Tunizijka po porazu ni skrivala razočaranja. »Res si močno želim kot prva Afričanka in Arabka osvojiti turnir največje četverice ter biti vzor mladim igralkam z mojega področja ter jim vliti upanje, da je moč uspeti v globalni konkurenci. Zato sem razočarana, ker mi je do velikega cilja zmanjkala ena stopnica. Obljubim lahko le, da bom trdo garala še naprej in skušala osvojiti največji turnir. Čestitam Igi, ki je igrala zares neverjetno ter name vršila izjemen pritisk. Vseeno lahko rečem, da sem na svojo igro ponosna,« je priznala Ons Jabeur ter se priklonila newyorški publiki.