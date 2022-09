Nič ne bo od rekorda. Zmagoviti niz nogometašev Olimpije v prvi slovenski ligi, ki je trajal prvih osem krogov, je namreč v devetem krogu prekinil zadnji nasprotnik v prvi četrtini prvenstva in s tem zadnji v ligi, proti kateremu Ljubljančani v tej sezoni do sobote niso igrali, Celje. Pa čeprav je po prvem polčasu vse kazalo, da bo gostom uspelo izenačiti rekord z devetimi zaporednimi zmagami na uvodu, saj so po dveh lepih golih Maria Kvesića, ki je zadel s streloma izven kazenskega prostora, vodili z 2:0. A nadaljevanje je bilo povsem v znamenju Celjanov, ki so dosegli kar štiri gole, Olimpija pa je v sodnikovem podaljšku poraz (3:4) lahko le še omilila.

»V prvem polčasu nam ni uspevalo uresničevati naših načrtov. Zaradi tega smo prejeli dva povsem nepotrebna zadetka, a ni bilo nobene panike, verjeli smo v popoln preobrat. Zadnjo linijo smo postavili višje in s tem zmanjšali prazen prostor na sredini igrišča ter na ta način Ljubljančane prisilili, da so storili veliko napak. Vedeli smo, da je Olimpija takoj po izgubljeni žogi najbolj ranljiva in to smo začeli dobro izkoriščati, kar nam je prineslo veliko priložnosti,« je po tekmi recept za preobrat razkril trener Celjanov Roman Pilipčuk in s tem tudi lepo opisal celoten potek tekme. Dodali bi lahko le še, da je pri gostiteljih znova navdušil njihov najboljši strelec Charles Ikwuemesi, ki je dosegel dva gola, prvega in tretjega celjskega, vmes je za izenačenje poskrbel njegov soigralec Nino Kouter, zadnji gol pa so si gostje (Mateo Karamatić) zabili sami. Pred tem je imel Rui Pedro dve dokaj lepi priložnosti za izenačenje Olimpije na 3:3, a je bil nenatančen, je pa zadel v sodnikovem podaljšku, ko je bila tekma že odločena. »Igrali smo odličnih 45 minut, nato pa nas je tekmec pritisnil zelo visoko, kar me ni presenetilo, a očitno na to nismo bili pripravljeni. Celje ni spremenilo ničesar, z izjemo pristopa in pritiska, niso spremenili sistema igre ali pozicij igralcev. Čustva, volja, pristop, intenzivnost so zelo pomemben del nogometa, ki je velikokrat odločilen in tudi tokrat je bil,« pa je po tekmi brez težav, mirno in razočarano, priznal trener Olimpije Albert Riera.

Pred opisanim derbijem se je na prvi sobotni tekmi Gorica z zmago na dvoboju ekip z začelja proti Taboru v Sežani (3:1) odlepila od dna lestvice, kjer se je Sežancem pridružil Bravo, ki je danes na domačem igrišču klonil proti Mariboru (0:1). Gostje sicer znova niso navdušili, saj so jim bili Šiškarji enakovredni in denimo skupno zbrali celo več strelov, edini gol na tekmi pa je dosegel Jan Repas v 54. minuti. »Zelo živčna tekma z veliko pozicijske igre. V drugem polčasu smo igrali bolje, vseeno pa žalujem še za nekaterimi zapravljenimi priložnostmi. A daleč najpomembnejša je zmaga in tri točke, pa čeprav je bila tekma precej negledljiva,« je priznal trener Maribora Damir Krznar. Mura je na zadnji tekmi doma premagala Koper z 2:1, s čimer je Celjanom omogočila, da so ostali na drugem mestu na lestvici, Koprčani pa so zdrsnili na tretjega. Že v petek so v lokalnem derbiju Domžale doma s 3:1 premagale Radomlje.