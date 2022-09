Sezona v znamenju obletnic in restavriranih klasik

Nekoč najmanjša in najmlajša kinoteka na svetu z letošnjo sezono 2022/2023 vstopa v 27. leto delovanja. A dvorana svoje prvo rojstvo beleži že leta 1963, ko je bila ustanovljena dvorana Jugoslovanske kinoteke v Ljubljani. Če to postavimo ob bok dvorani Kinodvora, ki bo v letu 2023 praznoval že svojo 100. obletnico, tako ni presenetljivo, da se pred nami odpira leto, posvečeno kinu in kino kulturi.