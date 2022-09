Na Hrvaškem nadaljujejo preiskavo železniške nesreče, ki se je v petek zvečer zgodila pri Rajiću pri Novski. V silovitem trčenju potniškega vlaka v tovornega so umrli trije ljudje: 60-letni sprevodnik in 52-letni strojevodja, zaposlena v Hrvaških železnicah, ter 17-letnik z območja Novske. Vsi so bili v lokomotivi potniškega vlaka. Enajst potnikov je bilo poškodovanih, od tega dva huje. Zdravniško pomoč so nudili tudi strojevodji tovornega vlaka.

Počilo je okoli 21.30, potniški vlak, ki je peljal iz Vinkovcev v Novsko, je z veliko hitrostjo trčil v tovorni vlak, ki je stal na progi zaradi okvare. Ta je pred okvaro pripeljal iz srbskega Šida, v njem je bil samo strojevodja. Bližnji prebivalci so povedali, da so nenadoma zaslišali strahovit pok in da se je območje razsvetlilo zaradi pretrganih električnih kablov. »Bile so tri eksplozije, kot bi močno zagrmelo,« so razlagali. »Bil sem v vagonu poleg lokomotive. Za dve, tri minute sem zaprl oči, bil je strašen udarec, kot topovski udar, kot da je vlak zadel tankovski izstrelek. Luč je ugasnila, vagon se je prevrnil in potem sem se plazil. Zunaj sem slišal kričanje, slišal sem hojo gasilcev,« je za spletni portal N1 povedal eden od poškodovanih potnikov Denis Sablić. Prve pol ure je bil v šoku, je razložil, slišal je jok, potem je prišla pomoč. Med poškodovanimi je tudi osem iranskih državljanov. Policija je sporočila, da so v petek nezakonito vstopili v državo pri Slavonskem Brodu. Po besedah njihovih sorodnikov jih je nekdo s čolnom prepeljal čez Savo. Policija jih je ujela in odredila, da morajo v sedmih dneh zapustiti državo. Na vlak številka 2506 niso prišli ilegalno, kupili so vozovnice.

Strojevodja z izkušnjami

Poleg strojevodje in sprevodnika naj bi življenje izgubil tudi 17-letni sin nekega drugega zagrebškega strojevodje, zakaj je bil tam, ni znano. Umrli strojevodja Mario Gusak, oče treh otrok, je imel za sabo že 33 let delovne dobe. Pred tremi leti je za Jutarnji list opozarjal na nepravilnosti, ki naj bi se dogajale v Hrvaških železnicah. Povedal je, da mu je enkrat med vožnjo odpadel celo del zavornega sistema. Zaradi javnih kritik je takrat imel težave v podjetju, ki je očitke zanikalo.

Kaj se je zgodilo tokrat, bo pokazala preiskava. Policija je sicer končala ogled kraja nesreče, a je sporočila, da vzroka za trčenje še ni ugotovila. Gusak je, kot navajajo mediji, zapeljal mimo rdečega signala. Zakaj, ni znano, prav tako ni povsem jasno, ali je bil obveščen, da je tovorni vlak obstal na progi. Gre za zelo podobno nesrečo, kot se je zgodila avgusta lani med Križevci in Koprivnico. Tudi takrat je bilo za trčenje tovornih vlakov krivo neupoštevanje rdeče luči. Po pisanju Jutarnjega lista jo je strojevodja ignoriral, ker je bil prepričan, da gre za okvaro na signalnem sistemu. Nekateri ugibajo, da se je tudi zdaj zgodilo enako.