A premika se vse skupaj vendarle. Pri čemer se bodo kupci nekaterih stvari v zvezi s štirikolesniki morali »naučiti« povsem na novo. Električna vozila so pač, kot pravijo v angleško govorečih deželah, »povsem druga žival« od tistih z motorji z notranjim zgorevanjem. Res je, preverjanje določenih komponent »običajnih« avtomobilov ostane tudi pri električnih – splošna ohranjenost oziroma stanje avtomobila, podvozje, notranjost, pnevmatike, ali je bil kdaj karamboliran, pri električnem avtu pa je tako kot pri fosilnih vozilih zadnje generacije dostikrat problem tudi kompleksna elektronika. Spet drugi (izpušni sistem, sklopka, posamezni filtri, jermeni...), medtem odpadejo, se pa pojavijo drugi, a je teh bistveno manj. Pri čemer je prva in najpomembnejša stvar pri električnih vozilih seveda – baterija.

Pri tem je spodbudno, da je praksa, ki je je v letu 2022 že dovolj, razbila mit, da se bodo baterije v avtomobilih hitro starale in po nekaj letih drastično izgubile na zmogljivosti, kot je to primer pri nekaterih drugih elektronskih napravah. Celo že blizu desetletja stari električni avtomobili tako zelo redko izgubijo več kot 10 do 20 odstotkov kapacitete baterije, medtem ko so šle prvotne napovedi v smer, da bo po petih letih njihova zmogljivost nižja že za polovico. Kar je zagotovo odlična novica, saj so na ta način električni avtomobili kot rabljeni bistveno bolj zanimivi, kot bi bili sicer. No, kljub vsemu pa omenjeno ne velja kar za vsa električna vozila, saj je ohranjenost baterije odvisna tudi od števila polnilnih ciklov in načina polnjenja. Pogosto polnjenje na hitrih polnilnicah namreč na baterijo vpliva precej slabše od polnjenja na običajnih, zato se, če avtomobila ne preizkusite v praksi (kar ga boste za dlje časa težko), svetuje, da se število polnilnih ciklov preveri s priklopom na tester, na ta način pa lahko preverimo tudi, ali je število prevoženih kilometrov realno.

Večja težava kot ohranjenost baterij je tako dejstvo, da so imeli nekaj let stari električni avtomobili že v osnovi večinoma baterije z bistveno manjšimi zmogljivostmi. Zato so večinoma primerni za tiste, ki jih bodo uporabljali za kratke vsakodnevne (mestne) vožnje. Pa na ceno bodite pozorni, ta je seveda še vedno glavna. Tu in tam se namreč še vedno zgodi celo, da želijo za rabljeni električni avto več, kot je pred leti stal točno tak nov.