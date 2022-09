Naj pojasnimo povezavo: Cupra, nova znamka, ki je nastala na podlagi Seatovih zmogljivejših izpeljank nekaterih vozil, ki so nosili priponko cupra, je imela ob začetku tako rekoč vse »postlano«. Nad Seatovimi avtomobili s priponko cupra so se vsi navduševali že prej, ko je nastopila kot samostojna znamka in predstavila formentorja, pa je imela torej v rokavu vse ase, da bi ji uspelo. In tega niso zavozili. Kiina pot je bila po drugi strani v Evropi precej bolj trnova. Dve desetletji je morala graditi imidž, da v zadnjih letih brez zadržkov že v štartu, ko nek štirikolesnik zapelje na ceste, tega primerjamo z najboljšimi konkurenti v razredu. In pri novem sportageu ni nič drugače.

Oba sta torej novinca, a vsak na svoj način. In oba bosta našla svoj krog kupcev, ki bodo z njima zagotovo zadovoljni, nagovarjata pa precej različen krog. 4,45 metra dolg formentor je namreč, kot se za znamko spodobi, eden najbolj dinamično, športno oblikovanih športnih terencev segmenta C, medtem ko bo 4,51 metra dolg sportage predvsem z izstopajočim prednjim delom delil mnenja, po marsičem pa se uvršča med najbolj udobne v segmentu, na nek način »gosposke«, že skoraj premijske avtomobile. To razkrije njegova privlačno oblikovana notranjost, na čelu z velikima zaslonoma za volanskim obročem in na sredini armaturne plošče, s čimer močno spominja na primerke luksuznih znamk, obenem pa se ponaša z velikimi, udobnimi sedeži in kakovostnimi materiali, ki pa so zaradi velikega števila bleščečih površin tudi precej močan magnet za prah, kar je bilo posebej vidno v toplem in suhem vremenu. Na drugi strani formentor deluje malce bolj utesnjeno, a v skrajno pozitivnem pomenu te besede, saj voznika nemudoma »popade« želja po vožnji, bolj agresivno, športno, na kar nakazujejo celo oblike številk in črk na prav tako dveh digitalnih zaslonih, ki pa sta med seboj ločena. Še več – z digitalizacijo so šli pri Cupri dlje kot pri Kii, pri kateri je zato upravljanje z različnimi nastavitvami med vožnjo hitrejše in enostavnejše.

Opisana zgodba logično nadaljevanje dobi tudi med vožnjo. Sportagea je sicer poganjal močnejši, 1,6-litrski bencinski motor s 132 kilovati (180 konji) moči, podprt z blagohibridno tehnologijo, ki pa avtomobilu ni zagotavljala kaj bistveno več od nekaj šibkejšega, 110 kW (150 KM) močnega 1,5-litrskega pri formentorju – o tem priča že pospešek do stotice, ki je znašal 8,8 sekunde pri korejcu in 8,9 pri špancu. Slednji se je med vožnjo izkazal tudi z zelo odzivnim volanskim mehanizmom in dinamičnostjo, 7-stopenjski samodejni menjalnik je deloval zelo gladko, medtem ko se je, sicer niti približno ne premehak in v ovinkih dobro ležeč sportage, precej bolj odločno nagibal na stran udobja in umirjenosti, o čemer priča tudi manj natančen, bolj lahkoten volanski mehanizem in mestoma neodločen 7-stopenjski samodejni menjalnik. Skratka, precej različnim voznikom sta namenjena ta dva avtomobila, pri čemer oba nudita dovolj prostora petim potnikom, a bodo ti bolj udobno sedeli v Kii, v kateri bodo v prtljažniku našli tudi več prostora za prtljago: za osnovnih 562 litrov ga je, pri formentorju za 450.

Priznati moramo, da nas je ob vsem naštetem kar malce presenetilo, ko smo odčitali porabo obeh avtomobilov. Pri sportageu, ki bi moral biti v teoriji precej varčen, nam je nikakor ni uspelo spraviti pod osem litrov, kar sicer za tako velik avtomobili niti ni tako zelo veliko, a je precej več od tovarniškega podatka (6,7 litra), kar je danes ob merilnem ciklu WLTP redkost. Formentor, ki smo ga, prav tako iz vseh naštetih razlogov, že avtomatsko vozili z malce »težjo nogo«, pa je poraba znašala občutno manj – 7,3 litra.

V osnovi je nižja tudi cena španca. Dobro opremljen testni formentor namreč stane 34.820 evrov, malce močnejši in z odlično opremo GT-line ozaljšani sportage pa 43.999 evrov. Pri čemer to ceno v ceniku navajajo kot »priporočeno«, s popusti jo lahko zbijete tudi za več kot sedem tisočakov. Če pa bi izenačili moč motorjev, bi bila kia v najboljšem primeru od tekmeca dražja za manj kot tisočaka.

vzporedni test Cupra formentor 1,5 TSI DSG in kia sportage 1,6 T-Gdi MHEV GT-line 7 DCT