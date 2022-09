Pred kratkim je Zveza prijateljev mladine Slovenije na svoji spletni strani predstavila nov produkt, ki ga je nadgradila z močnim poslanstvom. »Na začetku pravzaprav sploh nisem vedela, kakšen produkt oziroma izdelek ponuditi trgu in podjetjem, ki želijo z nakupom prispevati v naše sklade. V družbi prijateljice sva v večernih urah razmišljali o izdelku, ki bi ga lahko povezali s Slovenijo, domačnostjo in nenazadnje tudi aktivnostmi, ki jih naši programi nagovarjajo. In vsi ti občutki so nas pripeljali do doma in na koncu do copatov,« nam je v pogovoru povedala Anja Vogrič, idejna vodja projekta CopArt pri ZPMS, in dodala, da so copati izdelek, ki ga ima skoraj vsak slovenski dom.

Z nakupom copatov podprete Sapramiškin sklad

Ker je Vogričeva stremela k vrhunskemu produktu, je bilo treba copatom dati tudi ime. »Ko bi vedeli, kakšna imena smo našli med raziskovanjem zgodovine copata. Tudi 'pantofel' je bil med njimi,« pove v smehu in omeni, da se je imena v jutranjih urah spomnila Ana, žena kolega, ki je predlagala copart. »'Copat' je copat, 'art' pa je umetniško delo.« Anja Vogrič si je zadala nalogo, da v projekt pripelje vrhunskega oblikovalca, ki se bo pod copate tudi podpisal. Tako je nastala kolekcija, ki jo je Zveza prijateljev mladine Slovenije zaupala vrhunski oblikovalki Urši Drofenik, ki je izziv sprejela po temeljitem premisleku. »Vedeli smo, da gre za vrhunsko oblikovalko glamuroznih večernih oblek, in ker že dolgo nismo nič prebrali o njej (nekaj v tej smeri), je bil to še dodaten razlog, da ji našo zgodbo in želje zaupamo med srečanjem ob limonadi,« je povedala Vogričeva, medtem pa pogovor kar sama preusmerila na Drofenikovo, ki je priznala, da si je vzela čas za premislek. »Pravzaprav nikoli nisem oblikovala copata, hkrati pa sem želela, da bo copat nekaj posebnega. Odločila sem se za človeško ribico, ki izgleda krhko le na videz, a v resnici hrani v sebi nenavadno moč in lastnosti, tako kot vsak otrok, če le dobi priložnost, da jih razvije in izrazi,« je povedala Drofenikova. Anja Vogrič je omenila, da so Urški dali možnost, da izbere sklad, v katerega se bodo zbirala sredstva od prodaje copatov. »Sklad Sapramiška pomaga družinam oziroma otrokom s posebnimi potrebami. Ti so vedno odvisni od nekoga. To so otroci, ki se težko postavijo na svoje noge, zato je prav, da se jih podpira.«

Da je oblikovalka končni izdelek predstavila naročniku, je trajalo skoraj leto dni, a je bilo vredno potrpljenja. »Urša je zahtevna in trajnostna oblikovalka, ki je imela svoje zahteve tudi pri izbiri materiala. Ta se mora reciklirati, biti ekološko razgradljiv in 'veganski'. To pa je pomenilo, da smo še naslednjega pol leta iskali primeren material,« je povedala Vogričeva. »Zato pa imamo zdaj copat, ki je odporen proti obrabi. Material je ekološki, antibakterijski in odporen proti znoju ter stoodstotno diha. Lahko samo potrdim, da je material coparta veliko bolj prijeten za nošnjo in tudi uporaben kot usnjen copat,« je razložila oblikovalka, ki se zadnje čase bolj kot oblikovanju posveča zaključevanju svoje knjige. Tema? »Znanstvena fantastika in seveda – človeška ribica,« je dejala v smehu.

Copart izdelan v modni zlato-oker kombinaciji

Seveda gre zahvala za odličen končni izdelek tudi znanju, predvsem pa razumevanju zgodbe in potrpežljivosti družinskega podjetja Brodi iz Tržiča. »Lahko povem, da niso bili vsi izdelovalci copatov za akcijo, za mnoge je bila to 'misija nemogoče',« se je spominjala Vogričeva in dodala, da so imeli srečo in da se je podjetje Brodi izkazalo za odličnega partnerja.

Dobrodelni copart je izdelan v le eni barvni kombinaciji. »Gre za zlato-oker kombinacijo, ki sodi tako na moško kot žensko nogo. Tudi številke copata smo prilagodili nogam od 37 do 45. Pri podjetju Brodi pa so se tudi potrudili in zapisali ustrezne mere noge, ki pomaga pri nakupu copata,« je povedala Anja Vogrič in dodala, da je vsaj za zdaj copate mogoče kupiti le prek njihove strani. »Lično zapakirane paketke – copate na željo Urške položimo v vrečko iz blaga, na kateri je logotip, ki ga je za namen coparta oblikovala Jana Fak, in pošljemo po pošti, še raje pa vidim, da jih pridejo ljudje iskat osebno. Zanima me, kam copati gredo in kdo so ljudje, ki podpirajo naše projekte,« je iskreno povedala Vogričeva in dodala, da so copati zagotovo eno najbolj praktičnih in tudi ne zgrešenih daril, ki ga lahko podariš družinskemu članu, prijateljici oziroma prijatelju, nenazadnje tudi poslovnemu partnerju. »Čeprav je morda še prezgodaj, da nagovarjamo k nakupu novoletnih poslovnih daril, pa vendarle menimo, da so copati CopArt, za katerimi stojita tako slovenska oblikovalka kot domače podjetje, primerno darilo. Zlasti ker za njimi stoji tudi lepa zgodba dobrodelnosti.«

Ker je zgodba dolgoročno zastavljena, bo Urša Drofenik imela še eno nalogo: oblikovalsko štafeto predati drugemu slovenskemu oblikovalcu. Komu, menda že ve, vendar kot pravi, naj ostane to vsaj še nekaj časa skrivnost.