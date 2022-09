Slovenske prvakinje so neuspešno začele evropsko pot. Po dobrem prvem polčasu so v drugem domačinke zagospodarile v svoji dvorani in hitro prišle do oprijemljive prednosti, ki je niso več izpustile iz rok. Varovankam črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića se je ustavilo predvsem ob koncu prvega in začetku drugega polčasa.

Krimovke so sicer pred sezono že odigrale dve pripravljalni tekmi proti Bukarešti in obe izgubile, tokrat pa so v stiku s tekmicami ostajale do prve tretjine drugega polčasa.

Prvič so na tekmi za dva gola povedle po golu Barbare Lazović za 11:9. V dvoboju velikega števila golov so krimovke nato še povišale prednost in v 28. minuti vodile za pet golov (18:13) po zadetku Jovanke Radičević.

Toda že do polčasa so Romunke zmanjšale zaostanek na vsega dva gola in v tem slogu tudi nadaljevale. Hitro so izničile prednost, nato pa povedle po golu Grace Zaadi (22:21). Krimovkam se je ustavilo, predvsem Zaadijeva pa je nadaljevala z učinkovito igro v drugem delu in prednost domačink ohranjala pri treh golih.

Tudi po zaslugi obramb Barbare Arenhart (7 obramb) so Ljubljančanke ostajale blizu, a zamudile priložnost, da se približajo na en gol, ko je iz protinapada Darji Dmitrijevi neoviran strel obranila Marie Skurtveit Davidsen (13 obramb).

V 54. minuti je rdeč karton po treh izključitvah prejela slovenska reprezentantka v dresu Romunk, Elizabeth Omoregie, a so si Ljubljančanke takoj privoščile napako v lovu na znižanje izida in zmaga je ostala romunska.

Pri krimovkah sta bili najbolj razpoloženi Dimitrijeva in Radičevićeva, ki sta dosegli po devet golov. Pri domačinkah je osemkrat zadela Zaadijeva.

"Ponosen sem na ekipo. To je bila naša prva evropska tekma in pričakovali smo, da bo raven igre nihala. Nekatere rokometašice v ligi prvakinj nastopajo prvič, zanje so to prve zahtevne tekme. Zadovoljen sem, da smo izpolnili tisto, kar smo želeli, in prepričan, da bomo skozi sezono na tem rezultatu gradili," je po tekmi v izjavi dejal trener krimovk Adžić.

"Prvi polčas smo tako v napadu kot v obrambi odigrale odlično, v drugem delu pa se je poznala utrujenost. Naredile smo nekaj nepotrebnih napak, kar moramo v prihodnje popraviti. Vsekakor je to dober uvod v sezono. Pokazale smo, da smo lahko konkurenčne, na naslednjih tekmah pa bodo boljši tudi rezultati," pa je bila prepričana novinka v letošnji sezoni Dmitrijeva.

V skupini A je Bietigheim visoko s 46:23 ugnal Banik Most, Ferencvaros je bil s 27:23 boljši od Odenseja, Kristansand pa je z 31:24 ugnal ekipo Bresta.