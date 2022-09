Ti dve dejstvi o poziciji največje stranke v državi pomembno determinirata stanje v strankarskem sistemu, natančneje v njegovi časovni dimenziji. Poleg dejstva, da v Sloveniji že enajst let pred vsakimi državnozborskimi volitvami nastane nova levo-liberalna stranka, ki jo kot ustrezno izbiro prepozna večina volivcev, obstaja specifika, da nobeni od teh strank ne uspe preživeti dalj časa v strankarski areni. Za to obstajajo številni dejavniki, med katerimi sta dva najpomembnejša: pomanjkanje organizacijske strukture novih strank in afere, v katerih so se znašli njihovi voditelji.

Že samo dejstvo, da pred volitvami vsakič nastane nova stranka, je za slovenske volivce zadosten razlog, da novi stranki namenijo svoj glas. Seveda je predpogoj za to nasprotni (desni) pol, ki, ujet onkraj realnosti, tava v lastnih teorijah zarot, s katerimi mobilizira svoje volivce. Rezultat levo-liberalnih strank je zato na vsakih naslednjih državnozborskih volitvah vnaprej determiniran po principu igre ničelne vsote (zero-sum-game), po katerem je uspeh ene levo-liberalne stranke ekvivalenten izgubi druge. x Večer v soboto