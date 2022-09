Zaklonišče

Poletje nam že uhaja, vsaka nova jesen pa je kot čas za obračun. Pesnik bi rekel »u teglama zriju mamurluci« (»v lončkih zori skrokanost«) ali »jesen i život bez smisla« (»jesen in življenje brez smisla«), polovica šestega desetletja pa kot da sama daje svinčnik v roke in sprašuje: kaj se je naredilo, kaj se ni, kaj bi lahko bilo bolje, kaj bo za večno nedokončano in kateri načrt bi se še lahko izpeljal? Ja, kdo ve, ko je človek dolgo na tem svetu, se lahko prepriča v najrazličnejše stvari. Kot sem na primer jaz sprejel dejstvo, da bo angleška kraljica Elizabeth Alexandra Mary Windsor, kot je njeno pravo ime – živela večno in bo ta svet pospremila k počitku. Kot na primer kitarist The Rolling Stones Keith Richards. Ki bi, če bi bilo na svetu vsaj količkaj pravice, moral biti naslednji angleški kralj. Potem pa bi vsi, ne samo Angleži, na ves glas peli God Save The King, originalni tekst himne, ki ga nikoli ni zapelo okoli 90 odstotkov prebivalcev. Kraljica je namreč prišla na prestol z velikanom svetovne zgodovine Churchillom leta 1952, odšla pa z Liz Truss, ki v najboljšem primeru lahko kozmetično popravi precejšnje opustošenje in avtizem, ki ju je za seboj pustil Boris Johnson.