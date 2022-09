Da jim malo osvežim oslabeli politični spomin: vse šlamastike in zlorabe v obdobju kovida, vse ukrepe z odloki in vse izredne in dopisne seje z danes znanimi posledicami, vso umazano vojno proti STA in javnemu profesionalnemu novinarstvu, uvajanje dvojne javne RTV, nastavljanje novinarjev s propadlih svojih (ničelno gledanih) televizij, ukinjanje najbolj gledanih oddaj (Studio City) in uvajanje novih (Arena, Panorama ...), katerih gledanost se nikjer ne objavlja in je zagotovo blizu ničle, nezakonita izplačila neizkoriščenih dopustov za svoje »podanike«, zlorabljeni institut programskega sveta RTV, ki je na nepošten in netransparenten način postal učinkovito orodje za Janševo rušenje najpomemnejše nacionalne ustanove – poleg univerze seveda ...

Lahko bi še nadaljeval, a bi samo ponavljal že vsem poznano in tisočkrat izrečeno. Zagotovo pa je zdaj končno čas, ko si lahko znova v bližini ogledujemo vojno tragedijo, spodbujeno s strani vojnih dobičkarjev (beri: ZDA), in zato potegnemo iz predala dosje Mogetove komisije – vojni dobičkarji nikoli ne bi smeli ostati nekaznovani. Ko bi gospod in bivši tovariš Janez Janša končno dobil izstavljen račun s strani sodstva, potem bi končno lahko nastopili časi za kolikor toliko spodobno parlamentarno demokracijo – do takrat pa bomo izgubljali, čas, denar in (med)narodni ugled.

Nekoliko nas opogumlja javno in očitno izraženi upor profesionalnih novinarjev in delavcev na javni RTV, ki samo potrjuje dejstvo, da si je nekaj ljudi s prevarami in manipulacijami prisvojilo pravico odločati o delovanju javne RTV. Si ne znam predstavljati, kako se počutijo, ko se srečujejo s svojimi žrtvami – novinarji in tehničnim osebjem; morda je najboljša prispodoba stanja na RTV trojambornica, daleč od obale na viharnem morju, na kateri je kapitan s svojima pomočnikoma javil posadki, da večine ne potrebuje več, razen dveh, treh novincev ...

Zato ne pozabimo: udeležba na obeh volitvah, predsedniških in lokalnih, je presneto pomembna in z njo lahko po vzorcu referenduma za vode in državnozborskih volitev dokončno povemo, kakšne župane, svetnike si želimo in kdo nas bo najbolj dostojno zastopal kot predsednik oz. predsednica.

Srečo Knafelc, Krvava Peč