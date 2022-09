Kdo bo novi predsednik države? Stranka SDS ima svojega kandidata, ki pa se brani njenih političnih igric in se predstavlja kot neodvisen kandidat. Ta predstavitev je kot religija, moraš verjeti in pika. Dokazi niso potrebni. Ali se lahko marioneta spremeni v robota z umetno inteligenco? Težko, toda vsaj poskusiti je treba. Spremljajte preobrazbo. Predvidevam, da bomo po rezultatih predsedniških volitev točno vedeli, koliko je članov in podpornikov stranke SDS. Njihovi glasovi so pri kandidatu Logarju že zagotovljeni, toda kandidat upa, da bo dobil tudi glas neodvisnega volivca. No, v resnici mu je tudi ta že zagotovljen. Na čigav glas pa računa? Ja, na svojega vendar! Ali bo to res edini glas neodvisnega volivca? Bomo videli. Bo to dovolj glasov za predsedniški stolček? Dvomim.

Kaj pa ostali volivci? Priskrbimo si buteljko penine. Prav bo prišla.

Toni Jurjec, Brezovica