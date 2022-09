Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 11. vrh sodelujočih balkanskih voditeljev v pobudi Brdo-Brioni, ki jo je za večje sodelovanje vseh balkanskih držav pred devetimi leti osnoval predsednik države Borut Pahor, k soustanoviteljstvu iniciative pa je prepričal takratnega hrvaškega predsednika Iva Josipovića. Tokratni vrh na Brdu bo Pahorjev zadnji v vlogi predsednika države; kakšna bo usoda pobude po slovenskih predsedniških volitvah, pa je predvsem odvisno od njegovega naslednika (ali bo pobudo želel obdržati). Po ocenah vira v predsednikovem kabinetu, ki je želel ostati neimenovan, bi si Pahor želel, da se proces Brdo-Brioni ohrani.

Pahorjevega zadnjega zahodnobalkanskega vrha – ti so se od ustanovitve pobude selili po vseh balkanskih državah, razen v Srbiji in na Kosovem – se bodo udeležili predsedniki vseh držav zahodnega Balkana in celotno tričlansko predsedstvo BiH. Podobno kot na drugih tovrstnih srečanjih bodo tudi na Brdu ponovno imeli priložnost za dvostranska srečanja, od voditeljev samih pa je odvisno, koliko bodo to priložnost izkoristili. Osrednji del srečanja na plenarni razpravi je namenjen izmenjavi pogledov na trenutne razmere v regiji.

Voditelji bodo članice v sklepih zasedanja predvidoma pozvali k hitrejšemu širitvenemu procesu. Prav ta poziv je eden izmed pripravljenih sklepov, ki niso bili sporni. Vir iz predsednikovega kabineta je še pojasnil, da bodo na srečanju predvidoma podprli poziv EU za podelitev statusa kandidatke BiH, za kar si do konca leta sicer prizadeva tudi slovenska diplomacija. Prav tako naj bi se voditelji šesterice držav strinjali s sklepom o vizumski liberalizaciji. Zaključki vrha bodo le sklepi, ne pa deklaracija, za katero si je zavzemal Pahor. Toda dogovor zanjo v pripravah vrha ni bil mogoč. Hrvaška je namreč želela v deklaracijo vključiti tudi poziv za spremembo volilne zakonodaje v BiH na osnovi znanih hrvaških stališč, za kar pa v Sarajevu ni bilo posluha. Nejasno ostaja tudi, ali se bo med zaključki vrha znašel želeni Pahorjev sklep, da bi se vsi zavezali k spoštovanju izida oktobrskih volitev v BiH.