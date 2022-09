Nova generacija Applovih moblnikov je razdeljena v dve kategoriji. »Cenejša« modela iphone 14 (od 999 evrov v Nemčiji) in iphone 14 plus (od 1149 evrov v Nemčiji). Dražja modela sta iphone 14 pro (od 1299 evrov v Nemčiji) in iphone 14 pro max (od 1449 evrov v Nemčiji). Pri cenejšem paru je največja novost uvedba večje »plus« različice s 17-centimetrsko (6,7 palca) diagonalo zaslona, ki je nadomestila lanskega slabo prodajanega minija. Oblikovno ali strojno velikih novosti ni. Oba telefona imata lanski procesor a15 bionic, le da tokrat premijsko različico iz lanskih projev, kar pomeni po eno grafično in eno procesorsko jedo več v čipu. Zaslona OLED ostajata ista, še vedno z manj kot premijsko 60-herčno frekvenco osveževanja slike, na čelu zaslona ostaja frufru, prednja, glavna in ultraširokokotna kamera so še vedno z ločljivostjo 12 milijonov pik (MP), a naj bi bolje zajemale svetlobo. Boljša naj bi bila tudi stabilizacija videa. Bomo videli. Glavna novost je možnost pošiljanja sporočil v sili prek satelitske povezave (tudi na »pro« modelih), a pri nas (skoraj zagotovo) ne bo podprta. Tudi v ZDA po dveh letih ne bo več brezplačna.

Več novosti sta ponudila dražja modela. V grobem je oblika ohišja naprave ostala dokaj podobna lanski. Nekoliko so zmanjšali obrobo okoli zaslona. Napravo poganja novi procesor a16 bionic, s 4-nanometrsko dolžino tranzistorjev, kar pomeni dodatno varčevanje z energijo in več moči na isti površini. V resnici pa gre, vsaj pri moči, zgolj za zmerni napredek v primerjavi z lanskim modelom. Pri obeh modelih ima glavna kamera po novem 48 MP, teleobjektiv s trikratno povečavo, ultraširokokotna in prednja kamera pa še naprej 12 MP. V pravi applovski maniri so združevanje slikovnih pik glavne kamere za boljši zajem svetlobe, ki je na androidih praksa že pol desetletja, predstavljali kot višek inovativnosti.

Dinamični otok ali »ronaldo«

Zaslon projev ima dinamično osveževanje slike od 1 do 120 hercev, z odlično svetilnostjo do 1600 kandel, ko gledamo vsebine s HDR, in do 2000 kandel, ko napravo uporabljamo na soncu. To je na papirju res zelo dobro. Po vzoru androidov bo Apple na projih tudi končno omogočil prikaz informacij na izključenem zaslonu.

Najbolj pričakovana in odmevna novost novih projev je sprememba oblike izreza za prednjo kamero in tipalo globine, ki služita odklepanju zaslona s prepoznavo obraza. Nova pričeska, ki je nadomestila frufru, se imenuje dynamic island (dinamični otok). Ker je izrez postavljen na sredino čela, nekoliko ločen od zgornjega roba zaslona, so ga poimenovali otok. Ker so okoli otoka napletli nov način prikazovanja obvestil in interakcije z aplikacijami, ki črnino raztegne, da se v njej prikazujejo sporočila, ukazne vrstice za urejanje glasbe in še kaj, pravijo, da je otok dinamičen. Nam ni všeč. Ker se vse dogaja pri vrhu zaslona, enoročna uporaba skoraj odpade. Povrh pa so vse omenjene interakcije mogoče tudi na način, ki ne zahteva črnine v obliki podolgovate tablete sredi zaslona. Še tako lepe animacije in vsi drugi triki, ki jih Apple načička okoli luknje, te ne zmanjšajo ali skrijejo. Jo zgolj povečujejo.

To je torej dinamični otok, mi pa ga po vzoru najbolj ponesrečene pričeske z nogometnega svetovnega prvenstva 2002 imenujemo »ronaldo«. Brazilija je s pričesko tedaj postala svetovni prvak, Ronaldo najboljši strelec, pričeska pa se ni prijela. Nekaj podobnega upamo za iphone 14 pro in pro max. Njun uspeh je skoraj zagotovljen, resnično pa upamo, da kljub mnenju Applovih evangelistov, da bo »ronaldo« sprožil nov trend, stvar ostane izolirana na jabolčnih napravah. »Dinamični otok« rešuje problem, ki tako ali tako ne bi smel obstajati. Novi iphoni, z izjemo plusa (od 7. oktobra dalje), bodo v redni prodaji od 16. septembra. V Sloveniji so se prednaročila že začela.